Huayi Electric Aktie: Was kann da noch kommen?

Huayi Electric wurde in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet, wie die Auswertung diverser Kommentare und Diskussionen zeigt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "schlecht" eingestuft. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich jedoch im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen stärker beachtet als üblich, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Huayi Electric in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -80,18 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance deutlich unter dem Durchschnitt. Daher wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Huayi Electric derzeit überkauft ist, was auf mögliche Kursrücksetzer hindeutet. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis führt zu einer "schlechten" Bewertung für das Huayi Electric-Wertpapier.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung für Huayi Electric aufgrund der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich und des Relative-Stärke-Index.