Huayi Electric Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, betrachten wir die Bewertung von Huayi Electric. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Huayi Electric überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt zeigt, dass Huayi Electric eine Unterperformance von 71,97 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt bestätigt die Unterperformance mit einer Abweichung von 55,95 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Huayi Electric verbreitet wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so hat Huayi Electric in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 85,04 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche gezeigt. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance 84,76 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.