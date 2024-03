Huayi Brothers Media Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Huayi Brothers Media-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,74 CNH erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,33 CNH, was einem Unterschied von -14,96 Prozent entspricht. In Bezug auf die technische Analyse wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 2,28 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,19 Prozent) lag. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Huayi Brothers Media-Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Huayi Brothers Media-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (63) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (45) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Aktie von Huayi Brothers Media also sowohl aus technischer als auch aus Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Bewertung.