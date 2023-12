Huayi Brothers Media Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Stimmung und das Interesse: Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat hat sich die Stimmung der Anleger kontinuierlich verbessert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Gut". Die Intensität der Diskussionen in den letzten 30 Tagen gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie viel oder wenig Beachtung findet. Das Unternehmen wurde häufiger als üblich diskutiert und erhielt zunehmend Aufmerksamkeit von den Anlegern. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Huayi Brothers Media-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Relative Stärke-Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Huayi Brothers Media-Aktie liegt bei 55. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen (52,63). Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Huayi Brothers Media.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Huayi Brothers Media-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 2,91 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,68 CNH (-7,9 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 2,71 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-1,11 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Huayi Brothers Media-Aktie somit in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde die Huayi Brothers Media-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Diskussionen in den letzten beiden Wochen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und somit eine Gesamteinstufung als "Gut". Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.