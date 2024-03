Huaxi Securities, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Huaxi Securities hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -6,33 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,42 Prozent, wobei Huaxi Securities mit 0,09 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse an Huaxi Securities haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider, die auf starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation basiert. Zudem wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt die Dividende von Huaxi Securities bei lediglich 0,4 Prozent. Diese Differenz von 1,08 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huaxi Securities beträgt derzeit 48, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Huaxi Securities weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.