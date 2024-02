Huaxi Securities Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Huaxi Securities haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Daher bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huaxi Securities beträgt derzeit 46. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" zeigt sich, dass Huaxi Securities weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhalten sie von uns eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um herauszufinden, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -7,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine geringere Abweichung von -0,39 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Huaxi Securities-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (45,99 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (49,87 Punkte) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Huaxi Securities eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.