Huaxi Securities Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Dividendenrendite der Huaxi Securities-Aktie beträgt 0,37 Prozent, was 1,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Huaxi Securities besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Huaxi Securities auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 76,74 und zeigt an, dass Huaxi Securities überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 64,38, was bedeutet, dass Huaxi Securities weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Huaxi Securities-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Huaxi Securities-Aktie liegt derzeit -5,57 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -10,44 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.