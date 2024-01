Huaxi Securities Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huaxi Securities liegt bei einem Wert von 48, was verglichen mit dem KGV von 0 in der Branche "Kapitalmärkte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Huaxi Securities in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Huaxi Securities liegt aktuell bei 47,06 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat Huaxi Securities im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,42 Prozent erzielt, was 4,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 3,86 Prozent, Huaxi Securities liegt jedoch 7,28 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.