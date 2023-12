Huaxi Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Huaxi in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In Bezug auf Huaxi wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Für Huaxi liegt der 7-Tage-RSI bei 53,85 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der 25-Tage-RSI von 51,72 bestätigt ebenfalls dieses Rating. Somit erhält Huaxi auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schneidet Huaxi im Vergleich zum Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung (5,98 %) schlechter ab, da keine Dividende ausgeschüttet wird. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der GD200 (1,3 HKD) als auch der GD50 (1,3 HKD) weisen keine signifikante Abweichung auf, was zu dieser Einschätzung führt.

Insgesamt kann die Aktie von Huaxi daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet werden.