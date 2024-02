Huawen Media wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse der Huawen Media-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,25 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,33 CNH, was einem Unterschied von -40,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 2,15 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -38,14 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 88,51 bzw. 71,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Huawen Media-Aktie derzeit als überkauft einzustufen ist. Daher erhält sie für diesen Punkt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Dadurch wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Auch die Betrachtung von Handelssignalen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der letzten 30 Tage deutet darauf hin, dass die Stimmungslage der Anleger zunehmend eingetrübt ist. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Huawen Media-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.