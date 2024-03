Shenzhen, China, 11. März 2024 (ots/PRNewswire) -Huawei gab bekannt, dass das Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 2024 als einziger nicht-nordamerikanischer Anbieter im Leader-Quadranten 2024 positioniert wurde.Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass 2024 das erste Jahr für die großflächige Einführung von Wi-Fi 7 ist. Als führendes Unternehmen im Bereich Wi-Fi 7 wird Huawei auch im Jahr 2024 13 Wi-Fi 7-APs für alle Szenarien auf den Markt bringen und Unternehmen beim Aufbau einer führenden digitalen Infrastruktur unterstützen.Huawei ist auch führend bei den Standards für den Aufbau erlebnisorientierter Netzwerke. Der High-Quality 10 Gbps CloudCampus von Huawei transformiert Campus-Netzwerke von konnektivitätszentriert zu erlebniszentriert und zeichnet sich durch drei Arten von Erlebnis-Upgrades aus:- Upgrade der Wireless-Erfahrung: Die neueste Wi-Fi 7-Technologie von Huawei bringt drahtlose Netzwerke auf ein neues Niveau. Die getestete Geschwindigkeit für ein einzelnes Endgerät erreicht 4,33 Gbit/s und ist damit doppelt so hoch wie bei Wi-Fi 6E. Darüber hinaus verbessert die einzigartige konvergente Planungstechnologie von Huawei die Gleichzeitigkeit mehrerer Benutzer erheblich und ermöglicht eine 4K-VR-Klasse mit 30 Kanälen ohne Schwindelgefühl. Eine weitere neuartige Technologie ist Wi-Fi Shield, die Wi-Fi-Signale vollständig vor unbefugten Benutzern verbergen kann.- Upgrade der Anwendungs-Erfahrung: Die einzigartige Lösung von Huawei zur Sicherstellung des Anwendungserlebnisses basiert auf der Elastic-Slicing-Technologie, um sicherzustellen, dass wichtige Anwendungen ausschließlich über schnelle Lanes verfügen. Darüber hinaus ermöglicht die innovative Lösung zur Sicherstellung der VIP-Benutzererfahrung, dass VIP-Benutzer exklusive Netzwerkressourcen nutzen können, was keine Beeinträchtigung der VIP-Benutzererfahrung bedeutet.- O&M-Erfahrung-Upgrade: Die branchenweit erste digitale Netzwerkkarte, die auf vier Ebenen (Netze, Benutzer, Endgeräte und Anwendungen) Einblick in die Erfahrung bietet. Dies erleichtert die Fehlersuche mit einem Mausklick und verbessert die Effizienz von Betrieb und Wartung um das 10-fache. Noch wichtiger ist, dass es die Verkehrsmuster der Gezeiten vorhersagen und automatisch die optimale Energiesparperiode empfehlen kann, wodurch die Energieeffizienz verbessert und Energie um 30 % gespart wird.Mit Blick auf die Zukunft wird sich Huawei weiterhin auf die technische Forschung und Produktinnovation im Bereich kabelgebundener und drahtloser LAN-Infrastrukturen für Unternehmen konzentrieren. Insbesondere wird Huawei sein Wi-Fi 7 Produktportfolio weiter ausbauen und innovative Technologien entwickeln, um Trends in der Netzwerktechnologie anzuführen und den Nutzern ein noch nie dagewesenes Verbindungserlebnis zu bieten.Um mehr zu erfahren, klicken Sie hierGartner HaftungsausschlussGartner, Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, 6. März 2024Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Marken der Gartner, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2358942/image_986294_5464014.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4111810-1&h=1082162792&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4111810-1%26h%3D2084096338%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2358942%252Fimage_986294_5464014.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2358942%252Fimage_986294_5464014.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2358942%2Fimage_986294_5464014.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-wird-als-leader-im-gartner-magic-quadrant-for-enterprise-wired-and-wireless-lan-infrastructure-2024-mit-der-bestnote-3-in-der-kategorie-umsetzungsfahigkeit-ausgezeichnet-302085633.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell