Huawei veröffentlicht das von WBA unterstützte Whitepaper zum Aufbau eines hochwertigen 10-Gbit/s-Campusnetzes

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -– Experience-zentriert zur Beschleunigung Ihrer digitalen und intelligenten ReiseWährend des Mobile World Congress 2024 veröffentlichte Huawei auf dem Gipfel mit dem Thema "Huawei Intelligent Cloud-Network, Accelerating Industrial Intelligence" das von der WBA (Wireless Broadband Alliance) unterstützte Whitepaper zum Aufbau eines hochqualitativen 10-Gbit/s-Campusnetzes. In diesem Whitepaper wird die Philosophie des Experience-zentrierten Aufbaus von Campus-Netzwerken vorgestellt. Außerdem wird erläutert, wie die hochwertige 10-Gbit/s-CloudCampus-Lösung von Huawei drei Arten von Experience-Upgrades bietet – drahtlos, als Anwendung sowie als Betrieb und Wartung (Operations and Maintanance, O&M) – um die digitale und intelligente Reise von Unternehmen zu beschleunigen.Vor dem Hintergrund immer neuer Technologien und Anwendungen sehen sich die Unternehmen im Zuge ihrer digitalen und intelligenten Transformation drei großen Veränderungen gegenüber: vollständig kabellose Endgeräte, stets gesicherte Anwendungen und intelligente O&M-Funktionen. Um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, müssen sich Campusnetzwerke von einer konnektivitätszentrierten zu einer Experience-zentrierten Lösung weiterentwickeln. Huawei begegnet dem mit der Einführung des Experience-zentrierten High-Quality 10 Gbps CloudCampus, der sich durch die folgenden drei Experience-Upgrades auszeichnet:- Upgrade der Wireless-Experience: Wi-Fi 7 von Huawei deckt alle Szenarien ab und ist das erste in der Branche, das das Upgrade von drahtlosen Netzwerken erleichtert. Die getestete Geschwindigkeit eines einzelnen Endgeräts beträgt bis zu 4,33 Gbit/s und ist damit doppelt so hoch wie bei Wi-Fi 6E. Sehr große Dateien können in Sekundenschnelle heruntergeladen werden. Die exklusive konvergierte Scheduling-Technologie verbessert die Gleichzeitigkeitseffizienz erheblich und unterstützt 30-Kanal-4K-VR-Kurse ohne Unschärfe.- Upgrade der Anwendungs-Experience: Die exklusive Lösung zur Sicherstellung der Anwendungs-Experience teilt den Datenverkehr elastisch auf, um schnelle Lanes zu bilden und ein Einfrieren der Frames für wichtige Anwendungen zu verhindern. Die exklusive Lösung zur Gewährleistung des VIP-Erlebnisses ermöglicht es VIP-Benutzern, exklusive Netzwerk-Lanes zu nutzen und gewährleistet, dass die VIP-Benutzer-Experience nicht beeinträchtigt wird.- O&M-Experience-Upgrade: Die branchenweit erste digitale Campuskarte, eine vierdimensionale Karte von Netzwerken, Benutzern, Endgeräten und Anwendungen, visualisiert die E2E-Experience und verbessert die O&M-Effizienz um das Zehnfache. Die optimale Energiesparperiode kann automatisch auf der Grundlage der Traffic-Vorhersage empfohlen werden, wodurch die Energieeffizienz verbessert und 30 % Energie eingespart werden kann.In diesem Whitepaper werden die neuen Trends bei Campusnetzwerken untersucht und die Richtung der Entwicklung von Campusnetzwerken für Unternehmen aufgezeigt, um deren digitale und intelligente Entwicklung zu beschleunigen. Mit dem Aufkommen neuer Technologien und Anwendungsszenarien werden hochwertige 10-Gbit/s-Campusnetze zu einer wichtigen Infrastruktur und zur bevorzugten Wahl für Unternehmen.Weitere Informationen zu diesem Whitepaper finden Sie hier (https://e.huawei.com/en/material/material-interception?intercepturl=https%3a%2f%2fe.huawei.com%2fen%2fmaterial%2fenterprise%2f477929af96894fb48df5e6b3a010d692&type=material&interceptid=477929af96894fb48df5e6b3a010d692).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2349847/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-veroffentlicht-das-von-wba-unterstutzte-whitepaper-zum-aufbau-eines-hochwertigen-10-gbits-campusnetzes-302075921.htmlPressekontakt:Venzo Hu,huyuheng2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell