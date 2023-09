Huawei veröffentlicht das Whitepaper über Architektur für intelligente Transformation öffentlicher Dienste

Shanghai (ots/PRNewswire) -Auf der HUAWEI CONNECT 2023 veranstaltete Huawei einen anregenden Gipfel zum Thema „Beschleunigung intelligenter Transformation öffentlicher Dienste zur Förderung der kognitiven Gesellschaft." Auf der Veranstaltung veröffentlichte Huawei das Whitepaper on Architecture for Intelligent Transformation of Public Services, und globale Pioniere des öffentlichen Dienstes beleuchteten die Trends der intelligenten Transformation und die Richtungen der Implementierung, um öffentliche Dienste integrativer und zielgerichteter zu gestalten.Auf dem Gipfel merkte Xia Zun, Präsident des globalen öffentlichen Sektors von Huawei, an: „Intelligenz ermöglicht es dem öffentlichen Sektor, mehr Menschen besser zu bedienen. In einer auf den Menschen ausgerichteten (Human-Centric) Gesellschaft, die gemeinsame Werte erfordert, sind eine engere Zusammenarbeit und Kooperation erforderlich, um die digitale Infrastruktur wieder aufzubauen und die digitale Ökosphäre zu revitalisieren, um die intelligente Transformation öffentlicher Dienste zu beschleunigen."Das Whitepaper über Architektur für intelligente Transformation öffentlicher Dienste veröffentlicht. Hong-Eng Koh, Chief Scientist von Huawei Global Public Sector, merkte an: „Die Architektur für intelligente Transformation öffentlicher Dienste besteht aus intelligenter Sensorik, intelligenter Konnektivität, intelligenter Grundlage, intelligenten Plattformen, großen Modellen (At Large Models) und intelligenten Anwendungen. Wir streben integrative öffentliche Dienste und intelligente Verwaltung an, indem wir uns bemühen, die „Humanisierung" (Humanization) öffentlicher Dienste zu optimieren, die „Breite" der Mitgestaltung zu fördern, die „Präzision" der Verwaltung zu verbessern, die „Geschwindigkeit" der Notfallreaktion zu erhöhen, die „Stärke" der Infrastruktur zu verbessern und die „Dichte" des Situationsbewusstseins zu erhöhen."Die intelligente Transformation öffentlicher Dienste von Huawei konzentriert sich auf vier Szenarien:Intelligente Bildung: Die intelligente Transformation führt zu einer Bildung, die keine Grenzen kennt und proaktive und intelligente Unterrichtsdienste bietet, die die Schulbildung von einer an das Klassenzimmer gebundenen Erfahrung zu einem Lernen zu jeder Zeit und an jedem Ort erweitern.Intelligentes Gesundheitswesen: Die intelligente Transformation definiert das Management des Gesundheitswesens und die Service-Modi neu und hilft beim Aufbau eines auf den Menschen ausgerichteten, effizienten Gesundheitssystems mit optimaler Nutzererfahrung.KI für Regierung und öffentliche Dienste (AI for Government and Public Services – AI4G): Huawei AI4G ermöglicht die Innovation und Transformation öffentlicher Dienste, sozialer Produktion und des Lebensunterhalts der Menschen für bessere Verwaltung, Leben und Wirtschaft.Digitalisierung öffentlicher Dienste: Nationale digitale Infrastruktur, bestehend aus einer Cloud und einem Netzwerk, wird aufgebaut, um die digitale Transformation öffentlicher Dienste zu unterstützen. Durch die Verbindung öffentlicher Versorgungseinrichtungen und Behörden in einer Vielzahl von Städten bietet diese Infrastruktur innovative E-Government-, Bildungs- und Gesundheitsdienste sowohl in städtischen als auch in abgelegenen ländlichen Gebieten. Dies wird dazu beitragen, dass öffentliche Dienste integrativer und gerechter werden.Kontakt:hwebgcomms@huawei.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2217278/image_986294_28217668.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2217279/image_986294_28218637.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-veroffentlicht-das-whitepaper-uber-architektur-fur-intelligente-transformation-offentlicher-dienste-301935148.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell