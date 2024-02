Huawei veröffentlicht White Paper zur Beschleunigung der intelligenten Transformation des öffentlichen Dienstes

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC Barcelona 2024 stellte Huawei während des Gipfels unter dem Motto „Führende Infrastruktur zur Beschleunigung der Intelligenz öffentlicher Dienste" das White Paper zur intelligenten Transformation öffentlicher Dienste, die nationale Cloud 2.0-Lösung und das White Paper zur Digitalisierung der Steuerverwaltung vor. Huawei sprach außerdem mit Kunden und Partnern aus der Branche über Trends und Entwicklungsstrategien im Bereich der digitalen und intelligenten Transformation und berichtete über verschiedene Erfolgsgeschichten dieses Wandels.Der digitale und intelligente Wandel ist weltweit zum Konsens geworden. Regierungen sollten die Entwicklung digitaler Infrastrukturen verstärken, um inklusive und faire digitale Dienste zu schaffen und Motoren für die digitale Wirtschaft zu liefern. Wind Li, CEO von Global Public Sector BU, Huawei, sagte: „Die digitale Transformation der Verwaltung ist eine langfristige Reise, die einen systematischen Ansatz erfordert. Als weltweit führender Anbieter von IKT-Infrastrukturen und -Lösungen konzentriert sich Huawei auf die‚ One Cloud + One Network'-Strategie, um Regierungen beim Aufbau digitaler Infrastrukturen für öffentliche Dienste zu unterstützen und so eine hervorragende Regierungsführung, eine gesteigerte Wirtschaft und bessere Lebensbedingungen zu erreichen."Die langjährige Erfahrung von Huawei in der Betreuung von mehr als 700 Städten in über 100 Ländern und Regionen hat das Unternehmen dazu veranlasst, auf dem Gipfel das White Paper zur intelligenten Transformation öffentlicher Dienste vorzustellen. Hong-Eng Koh, globaler leitender Wissenschaftler für den öffentlichen Dienst von Huawei, sagte: „Die intelligente Architektur der Transformation besteht aus mehreren Schichten wie intelligente Sensorik, intelligente Konnektivität, intelligente Grundlage, intelligente Plattform, KI-Grundmodell, KI-Großmodell und intelligente Anwendung. Sie wird dazu beitragen, inklusivere und auf den Menschen ausgerichtete öffentliche Dienstleistungen zu erbringen, die Zusammenarbeit und Proaktivität zu fördern, einen gerechteren Zugang zu intelligenter Gesundheitsversorgung und intelligenter Bildung zu bieten und noch schneller auf Notfälle zu reagieren."Angesichts des zunehmenden Einsatzes innovativer Technologien wie der generativen KI hat Huawei die Lösung „National Cloud 2.0" auf den Markt gebracht. Huawei freut sich darauf, nationale und regionale Regierungen dabei zu unterstützen, die digitale und intelligente Transformation durch eine vertrauenswürdige Cloud-Infrastruktur, führende Cloud-Services und umfassendes Branchen-Know-how schneller zu erreichen.Huawei glaubt an die Vision der „Beschleunigung der intelligenten Transformation öffentlicher Dienste, um die kognitive Gesellschaft voranzutreiben" und unterstützt Regierungen und den öffentlichen Sektor weltweit bei der digitalen und intelligenten Transformation, damit alle von den Entwicklungen der digitalen Wirtschaft profitieren können.Weitere Informationen zu den Lösungen von Huawei für Behörden finden Sie unter: https://e.huawei.com/en/industries/government (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4102690-1&h=444546296&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4102690-1%26h%3D2654762342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Findustries%252Fgovernment%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Findustries%252Fgovernment&a=https%3A%2F%2Fe.huawei.com%2Fen%2Findustries%2Fgovernment)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2350022/Huawei_MWC.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4102690-1&h=455807240&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4102690-1%26h%3D3571201731%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2350022%252FHuawei_MWC.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2350022%252FHuawei_MWC.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2350022%2FHuawei_MWC.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-veroffentlicht-white-paper-zur-beschleunigung-der-intelligenten-transformation-des-offentlichen-dienstes-302075922.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell