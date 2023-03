Huawei veröffentlicht Geschäftsbericht 2022: / Stabiler Umsatz und starke Investitionen in Forschung und Entwicklung

Shenzhen, China (ots) -Huawei hat heute seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen meldet einen stabilen Geschäftsbetrieb im Jahr 2022 mit einem Umsatz von 642,3 Milliarden CNY (92,4 Milliarden US-Dollar) und einem Nettogewinn von 35,6 Milliarden CNY (5,1 Milliarden US-Dollar). Huawei investiert weiterhin verstärkt in Forschung und Entwicklung mit jährlichen Ausgaben von 161,5 Milliarden CNY (23,2 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2022, was 25,1 % des Jahresumsatzes des Unternehmens entspricht und die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung in den letzten 10 Jahren auf mehr als 977,3 Milliarden CNY (140,6 Milliarden US-Dollar) erhöht."Im Jahr 2022 haben ein herausforderndes externes Umfeld und marktfremde Faktoren die Geschäfte von Huawei weiter belastet", sagte Eric Xu, der rotierende Vorsitzende von Huawei, auf der Pressekonferenz zum Jahresbericht des Unternehmens. "Inmitten dieses Sturms haben wir alles in unserer Macht Stehende getan, um Geschäftskontinuität zu gewährleisten und unsere Kunden zu versorgen. Wir haben uns auch sehr bemüht, unsere Einnahmen zu verstetigen, um unser Überleben zu sichern und die Grundlage für die künftige Entwicklung zu schaffen."Sabrina Meng, die Finanzvorständin von Huawei, sagte zum Geschäftsabschluss: "Trotz des erheblichen Drucks im Jahr 2022 entsprachen unsere Geschäftsergebnisse insgesamt den Prognosen. Ende 2022 lag unsere Liability Ratio bei 58,9 % und unser Nettobarguthaben bei 176,3 Milliarden CNY (25,4 Milliarden US-Dollar). Darüber hinaus erreichte unsere Bilanzsumme eine Billion Yuan (143,8 Milliarden US-Dollar), die sich größtenteils aus kurzfristigen Vermögenswerten wie Bargeld, kurzfristigen Anlagen und Betriebsvermögen zusammensetzt. Unsere Finanzlage ist nach wie vor solide und zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilität aus. Im Jahr 2022 beliefen sich unsere Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung auf 161,5 Milliarden CNY, was 25,1 % unseres Gesamtumsatzes entspricht - einer der höchsten Werte in der Geschichte von Huawei. In Zeiten, in denen wir unter Druck stehen, machen wir weiter - mit Zuversicht."Im Jahr 2022 belief sich der Umsatz von Huawei in den Bereichen Carrier, Enterprise und Consumer auf 284 Milliarden CNY (40,84 Milliarden US-Dollar), 133,2 Milliarden CNY (19,2 Milliarden US-Dollar) bzw. 214,5 Milliarden CNY (30,8 Milliarden US-Dollar).Huawei ist ein starker Befürworter der Zusammenarbeit mit Partnern in Ökosystemen und glaubt, dass Offenheit und Kooperation zu gemeinsamem Erfolg führen. Das Unternehmen hat seine Plattformkapazitäten über sein HarmonyOS-, Kunpeng-, Ascend- und Cloud-Portfolio hinweg weiter geöffnet und konzentriert sich dabei auf die Verbesserungen für Entwickler:innen sowie auf die Unterstützung seiner Ökosystempartner in allen Bereichen. Huawei arbeitet derzeit mit mehr als neun Millionen Entwicklern und über 40.000 Ökosystem-Partnern zusammen, um ökosystembasierte Innovationen voranzutreiben und einen größeren Nutzen für seine Kunden zu schaffen."Das Jahr 2023 wird für das nachhaltige Überleben und die Entwicklung von Huawei entscheidend sein", so Xu. "Pflaumenblüten werden in der Regel nach einem strengen Winter noch süßer. Heute ist Huawei wie eine Pflaumenblüte. Es stimmt zwar, dass wir unter erheblichem Druck stehen, aber wir haben alles, was es braucht, um am anderen Ende wieder herauszukommen - mit Wachstumschancen, einem widerstandsfähigen Geschäftsportfolio, einem einzigartigen Wettbewerbsvorteil, dem dauerhaften Vertrauen unserer Kunden und Partner und dem Mut zu hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Wir sind zuversichtlich, dass wir jede Herausforderung, die sich uns stellt, meistern und eine solide Grundlage für nachhaltiges Überleben und Entwicklung schaffen können."Die Finanzkennzahlen im Jahresbericht 2022 wurden von KPMG, einer der vier großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, unabhängig geprüft. Den Jahresbericht 2022 können Sie unter: https://www.huawei.com/en/annual-report/2022 herunterladen.Hinweis: Der Wechselkurs zum Jahresende 2022 ist US$1,00 = CNY6,9533Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 197.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 105.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.