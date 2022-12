Huawei und OPPO unterzeichnen globale Patent-Kreuzlizenzvereinbarung

Shenzhen, China (ots) -Huawei und OPPO gaben heute die Unterzeichnung einer globalen Patent-Kreuzlizenzvereinbarung bekannt, die standardessentielle Patente für die Mobilfunk-Technologie umfasst, einschließlich 5G."Nach mehr als 20 Jahren kontinuierlicher Innovation hat Huawei auf dem globalen Markt in Bereichen wie 5G, Wi-Fi und Audio-/Video-Codec verschiedene hochwertige Patentportfolios entwickelt", so Alan Fan, Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum bei Huawei. "Wir freuen uns sehr, eine Kreuzlizenzvereinbarung mit OPPO unterzeichnet zu haben. Wenn Unternehmen gegenseitig den Wert ihres geistigen Eigentums anerkennen, ist das ein bedeutender Schritt zur Förderung eines positiven Forschungs- und Innovationskreislaufs in hochwertige Standards: investieren, Renditen erhalten und neu investieren. Unsere Branche wird dadurch in der Lage sein, weiter Innovationen zu schaffen und Verbraucher:innen bessere Produkte und Leistungen zu bieten.""Es freut uns sehr, dass wir mit Huawei zu dieser Kreuzlizenzvereinbarung gelangt sind. Sie macht deutlich, dass beide Unternehmen einander anerkennen und gegenseitig den Wert des geistigen Eigentums des anderen in hohem Maße respektieren. Aus der Vereinbarung gehen beide Parteien als Gewinner hervor", sagt Adler Feng, Chief Intellectual Property Officer bei OPPO. "Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, ein nachhaltiges, gesundes Ökosystem des geistigen Eigentums zu schaffen, in dem Streitigkeiten über geistiges Eigentum durch einvernehmliche Verhandlungen geklärt werden können und die Patentwerte jedes Unternehmens respektiert werden."Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 197.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell