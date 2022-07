Huawei tritt dem Sisvel Wi-Fi 6 Patent Pool als Gründungsmitglied bei

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei gab heute bekannt, dass es dem Sisvel Wi-Fi 6-Patentpool als eines seiner Gründungsmitglieder beigetreten ist. Dieser neue Patentpool ermöglicht die gemeinsame Nutzung der für den Wi-Fi 6-Standard wesentlichen Patente von Huawei und anderen Innovatoren. Huawei ist gleichzeitig auch Lizenznehmer des Pools geworden.„Huawei freut sich darauf, seine innovativen Wi-Fi-Technologien mit der Industrie zu teilen", sagte Alan Fan, Leiter der Abteilung für geistige Eigentumsrechte bei Huawei. „Wi-Fi-Technologien sind in Bereichen wie Unterhaltungselektronik, Smart Homes und Industrieunternehmen weit verbreitet. Der Patentpool wird die Transparenz der Patentlizenzierung erhöhen und Lizenzstreitigkeiten verringern. Implementierer können eine Lizenz für alle Patente des Pools auf einmal erwerben, was die Effizienz der Lizenzierung erhöht und die Lizenzkosten senktFan fügte hinzu, dass sich Huawei seit langem dafür einsetzt, dass Innovationen angemessen honoriert werden. Patentpools können Unternehmen, insbesondere KMU, dabei helfen, ihre Patente zu lizenzieren und die Lizenzeinnahmen anschließend in weitere Innovationstätigkeiten zu investieren. Huawei hofft, dass der erfolgreiche Betrieb dieses Patentpools weitere Unternehmen ermutigen wird, in die Wi-Fi-Technologien der nächsten Generation zu investieren.Mattia Fogliacco, Präsident von Sisvel International, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, Huawei unter den Patentinhabern unseres neuen Pools begrüßen zu dürfen. In den vergangenen zwei Jahren haben wir einen Rahmen geschaffen, von dem wir glauben, dass er den Technologiemärkten insgesamt zugute kommen wird, indem er Reibungsverluste beseitigt und die Interessen von Innovatoren und Implementierern aufeinander abstimmt: Die Zusage von Huawei, Gründungsmitglied und Lizenznehmer/Lizenzgeber zu werden, ist eine starke Bestätigung für diesen Ansatz. Wir sind zuversichtlich, dass dies zusammen mit der Qualität des von Huawei und den anderen teilnehmenden Patentinhabern beigesteuerten geistigen Eigentums schnell weitere Lizenznehmer und möglicherweise weitere Patentinhaber anziehen wird."Huawei ist nach wie vor offen für den Abschluss direkter Lizenzen mit anderen Unternehmen im Rahmen bilateraler Gespräche, so dass Implementierungsunternehmen die Wahl haben, die Lizenz für die Wi-Fi 6-Patente von Huawei entweder über den Sisvel Wi-Fi 6-Patentpool oder eine direkte Lizenz mit Huawei zu erwerben.Pressekontakt:Jill Mao,maomengjing@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Co.,Ltd., übermittelt durch news aktuell