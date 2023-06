Huawei stellte auf der Asia Pacific Rail 2023 die Future Railway Smart Solutions vor

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Bangkok (ots/PRNewswire) -Huawei hat auf der Asia Pacific Rail 2023, der einflussreichsten Eisenbahnveranstaltung der Region, seine hochmodernen Future Railway Smart Solutions vorgestellt. Als Diamond Sponsor demonstrierte Huawei sein Engagement für die Bereitstellung intelligenter, effizienter und nachhaltiger Bahnsysteme in der gesamten APAC-Region.„Mit 20 Jahren Erfahrung in der Bahnindustrie, insbesondere mit unserem jüngsten Fokus auf die digitale Transformation, hat Huawei seine Mission in dieser Branche klar definiert: Verbindungen neu zu gestalten, Plattformen umzubauen und intelligente Lösungen umzusetzen", erklärte Xiang Xi, Vice President von Aviation & Rail BU, Huawei, während seiner Grundsatzrede.Die Bahnindustrie durchläuft seit den letzten Jahren einen rasanten digitalen Wandel, und Huawei hat sich verpflichtet, mit seinen neuesten IKT-Lösungen die Sicherheit und Effizienz im Bahnbetrieb und bei der Wartung zu verbessern. Durch die Nutzung fortschrittlicher digitaler Technologien wie Datenerfassung und -analyse, autonome Systeme, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen, FRMCS, MSN, Stationsnetzwerke, Speicherung und IoT, verändert Huawei die Art und Weise, wie Verkehrssysteme verwaltet, genutzt und neu konzipiert werden. Die technologischen Fortschritte konzentrieren sich im Wesentlichen auf die nahtlose Integration verschiedener Verkehrsmittel sowie auf die Integration mit anderen Aspekten der Gesellschaft.„Intelligente Bahnhöfe sind eine innovative Lösung, um die Erfahrung der Fahrgäste und die Effizienz des Betriebs zu verbessern; sie können alle Daten und Informationen aus allen Applikationen im Bahnhof zusammenführen. Die neue IKT-Infrastruktur bildet die Grundlage für intelligente Bahnhöfe. Wir sollten die siloartigen IKT-Systeme wie Server, Speicher und Netzwerksysteme, selbst die Daten usw. durch die Cloud-basierte digitale Plattform ersetzen", sagte Steven Xiong, CTO von Aviation & Rail BU, Huawei.Huawei präsentierte während der Veranstaltung mehrere bevorzugte Verfahren und seine hochmodernen Lösungen, wie das IP- und das optische Kommunikationsgrundgerüst, welches das Skelett des zukünftigen Eisenbahnsystems bildet; das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) und Wi-Fi 6, wodurch drahtlose Breitbandverbindungen zwischen Zug und Boden ermöglicht werden; die intelligente IT, die neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und fortschrittliche Speicherung mit Huaweis neuer Technologie zur Bekämpfung von Ransomware beinhaltet, und die Smart Station Solutions, welche Betrieb, Wartung und das Passagiererlebnis optimieren.Huawei hat die Aviation & Rail BU eingerichtet, die sich fortlaufend mit der Branchendigitalisierung und technologischen Innovationen beschäftigt, indem sie sich auf Industrieszenarien konzentriert. Huawei betreut derzeit mehr als 130 Flughäfen und Fluglinien weltweit, mehr als 300 Stadtbahnlinien in mehr als 70 Städten und mehr als 150.000 km Eisenbahnstrecke.Kontakt:hwebgcomms@huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2095274/image_986294_24952804.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellte-auf-der-asia-pacific-rail-2023-die-future-railway-smart-solutions-vor-301845062.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell