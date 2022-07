Huawei stellt vielseitige Cloud-Lösungen vor, um das Wachstum von Netzbetreibern anzukurbeln

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Diese Woche veranstaltete Huawei den Carrier Cloud Transformation Summit als Höhepunkt seiner Win-Win-Innovationswoche. Während der Keynote des Gipfels mit dem Titel Huawei Cloud: Enabling New Growth for Carriers, kündigte Chen Xuejun, Director of Huawei Carrier IT Marketing & Solution Sales, die erste Suite globaler szenariobasierter Cloud-Lösungen von Huawei für Netzbetreiber an. Diese Lösungen konzentrieren sich auf die Monetarisierung von Netzwerken, die Innovation von Diensten und die Optimierung von Abläufen, um Netzbetreiber bei der Transformation in die Cloud und der Beschleunigung ihres Wachstums zu unterstützen.Mit den Fortschritten bei 5G, Cloud Computing, Big Data und Edge Computing ist die Cloud-Transformation die Zukunft der Telekommunikationsanbieter. Laut Gartner werden Carrier weltweit ihre IT-Infrastrukturinvestitionen in die Cloud-Transformation in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 27 % steigern. Huawei hat seine über drei Jahrzehnte lange Erfahrung in der Telekommunikation und sein Cloud-Know-how in die folgenden Schlüsselfaktoren für die Cloud-Transformation von Netzbetreibern einfließen lassen: erstens die Auswahl einer Transformationsstrategie unter Berücksichtigung der eigenen Vorteile eines Netzbetreibers, zweitens die Planung eines Transformationspfads unter Berücksichtigung von Datensicherheit, Systemstabilität und Serviceflexibilität und drittens die Auswahl eines vertrauenswürdigen, erfahrenen und kompetenten Partners für eine Win-Win-Zusammenarbeit.Huawei baut diese drei Faktoren in seine Carrier-Cloud-Lösungen ein.Erstens erweitert Network + Cloud den Umfang der Netzwerk-Monetarisierung. Die Netzwerkerkenntnisse und Cloud-Netzwerk-Kollaborationslösungen von Huawei ermöglichen es Netzbetreibern, ihre Service- und Marktgrenzen zu erweitern, um einen maximalen Netzwerkwert zu erzielen. Für Unternehmenskunden in China bietet Huawei Cloud eine Lösung für die Bereitstellung von Cloud + Netzwerk + Sicherheit, um die Reichweite herkömmlicher Lösungen mit integrierter IKT zu erweitern und so den Wert um ein Vielfaches zu steigern.Zweitens: Service + Cloud beschleunigt die Innovation von Dienstleistungen. Huawei Cloud nutzt die Erfahrung von Huawei in der Telekommunikationsbranche und seine fortschrittlichen Cloud-Plattform-Fähigkeiten, um die Entwicklung von Betreibern agil zu gestalten und Innovationen schneller auf den Markt zu bringen. In Afrika hat ein Kunde die Plattform für mobile Geldbörsen in der Huawei-Cloud eingerichtet und damit die Einführung des Dienstes von Monaten auf Wochen verkürzt. Das Huawei Cloud-Ökosystem verkürzte diese Einführung von Monaten auf nur eine Woche.Drittens treibt Operation + Cloud die Betriebseffizienz voran. Die voroptimierte Cloud-Lösung von Huawei Cloud unterstützt grundlegende Telekommunikationsdienste, erweitert den Nutzerkreis und fördert das kontinuierliche Wachstum der wichtigsten Dienste. Ein asiatischer Anbieter zählte, dass nur 10 % seiner 5G-Abonnenten 5G-Servicepakete und 5G-Netzabdeckung nutzen. Huawei nutzt die verteilte Data-Lake-Lösung für die kollaborative Analyse von BSS-Daten (Business Support System), wodurch die Betriebseffizienz verbessert und die Marketingumsetzung für die 5G-Bereitstellung um 180 % gesteigert werden konnte.Chen Xuejun schloss seine Keynote mit dem Engagement von Huawei Cloud. „Der Schlüssel zur Transformation der Carrier-Cloud liegt in der intelligenteren Nutzung der Cloud für Netzwerke, Dienste und Betrieb. Huawei Cloud wird mit globalen Carriern zusammenarbeiten, um neue Wachstumsfelder zu erschließen."Die Win-Win-Huawei-Innovationswoche findet vom 18. bis 21. Juli in Shenzhen, China, statt. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern befassen wir uns mit Themen wie 5.5G, grüner Entwicklung und digitaler Transformation, um den gemeinsamen Erfolg in der digitalen Wirtschaft zu planen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1863593/Chen_Xuejun_delivering_keynote_speech.jpgPressekontakt:Doreen Duan,doreen.duan@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell