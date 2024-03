Huawei stellt das erste große Netzwerkmodell der Branche vor -- Net Master für Märkte außerhalb Chinas

Barcelona, Spanien, 1. März 2024 (ots/PRNewswire) -——Steigerung der O&M-Effizienz von MSPs um das 100-facheAuf dem MWC Barcelona 2024 kündigte Huawei bei der Huawei Enterprise Business Open Speech die Einführung von Net Master an, dem ersten großen Netzwerkmodell in der Kommunikationsbranche für Märkte außerhalb Chinas. Dieses innovative Modell wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen von Managed Service Providern (MSPs) an die Netzwerk-O&M gerecht zu werden. Es zielt darauf ab, die O&M-Effizienz um das 100-fache zu steigern und die intelligente Transformation in Unternehmen zu erleichtern.Laut Herit Wang, Vizepräsident von NCE Data Communication Domain, liegt der Schlüssel zur erfolgreichen Entwicklung von MSP-Diensten in der Bereitstellung außergewöhnlicher Netzwerk- und Anwendungserfahrungen für Mieter. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei Net Master eingeführt, ein innovatives, großes Netzwerkmodell.Net Master wird mit den Pangu-Modellen von Huawei trainiert und verfügt über ein beeindruckendes Arsenal von über 50 Milliarden Levels und die Netzwerkerfahrung von mehr als 10.000 Experten. Seine fortschrittlichen semantischen Verständnisfähigkeiten ermöglichen es, Wissensfragen und interaktive Serviceanalysen zu unterstützen und fundierte Entscheidungen zu treffen, was die Effizienz der Netzbetriebsführung von MSPs erheblich verbessert.Nehmen Sie zum Beispiel AuteWiFi, einen MSP-Partner in China. Ihr Live-Netzwerk deckt 20 Universitäten ab, die 600.000 Studenten betreuen, und bearbeitet jede Woche über 3.000 Störungsmeldungen. Durch die Nutzung der intelligenten Frage- und Antwortfunktionen von Net Master konnte AuteWiFi die automatische Schließungsrate bei Netzwerkproblemen von 30 % auf 80 % steigern. Darüber hinaus hat die proaktive Erkennung komplexer Fehler im laufenden Netz durch den Net Master die durchschnittliche Fehlerbehebungszeit von 2 Stunden auf nur 1 Minute reduziert, was eine 100-fache Verbesserung der Betriebs- und Wartungseffizienz bedeutet. Trotz der Beibehaltung der gleichen Anzahl von Mitarbeitern für die Verwaltung und Instandhaltung konnte AuteWiFi die Anzahl der Verwaltungsbenutzer um mehr als das 10-fache erhöhen.In Zukunft wird Net Master seine Fähigkeiten weiter ausbauen und MSP-Partner wie AuteWiFi in die Lage versetzen, ein schnelles Geschäftswachstum zu erzielen und eine solide Grundlage für die intelligente Transformation von Unternehmen zu bieten.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2351403/image_5009699_46267553.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-das-erste-groWe-netzwerkmodell-der-branche-vor--net-master-fur-markte-auWerhalb-chinas-302076898.htmlPressekontakt:Venzo Hu,huyuheng2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell