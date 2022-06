Huawei stellt auf der EVS35 das FusionCharge 40 kW DC-Lademodul der nächsten Generation vor

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) -Huawei hat sein FusionCharge 40 kW DC-Lademodul der nächsten Generation auf dem 35. Internationalen Elektrofahrzeug-Symposium und der Ausstellung (EVS35) vorgestellt, der einflussreichsten internationalen Veranstaltung in der E-Mobilitätsbranche. Dieses zuverlässige, geräuscharme und hocheffiziente Lademodul wird voraussichtlich das Herzstück von Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge (EV) werden, so dass die Nutzer ein besseres Ladeerlebnis genießen können, während die Betreiber und Spediteure bei den Betriebs- und Wartungskosten der Ladeeinrichtungen sparen.Die Kernwerte des 40 kW DC-Lademoduls der neuen Generation von Huawei FusionCharge sind wie folgt:- Zuverlässig: Die Verguss- und Isolierungstechnologien gewährleisten einen langfristigen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen mit einer jährlichen Ausfallrate von weniger als 0,2 %. Darüber hinaus unterstützt das Produkt intelligente Betriebs- und Wartungsfunktionen sowie OTA-Upgrades (Over the Air), wodurch Besuche vor Ort überflüssig werden.- Effizient: Das Produkt ist 1 % effizienter als der Branchendurchschnitt. Ausgestattet mit dem Lademodul von Huawei kann eine 120-kW-Ladesäule jährlich 1140 kWh Strom sparen.- Leise: Das Lademodul von Huawei ist 10 dB leiser als der Branchendurchschnitt. Wenn er eine niedrigere Temperatur feststellt, passt der Lüfter automatisch die Geschwindigkeit an, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, was ihn für geräuschempfindliche Bereiche geeignet macht.- Vielseitig: Da das Modul der EMV-Klasse B entspricht, kann es in Wohngebieten eingesetzt werden. Gleichzeitig ermöglicht der große Spannungsbereich das Aufladen für verschiedene Fahrzeugmodelle (Spannungen).Huawei bietet außerdem ein umfassendes Portfolio an Ladelösungen, die auf verschiedene Szenarien zugeschnitten sind. Bei der Vorstellung präsentierte Huawei seine All-in-One-Lösung für Privathaushalte, die Photovoltaik, Energiespeicherung und Ladegeräte kombiniert.Der Verkehrssektor verursacht etwa 25 % der gesamten Kohlenstoffemissionen der Welt. Um dies zu verhindern, ist die Elektrifizierung von entscheidender Bedeutung. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) werden im Jahr 2021 weltweit 6,6 Millionen Elektrofahrzeuge (einschließlich reiner Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge) verkauft. Gleichzeitig hat sich die EU das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2050 keinen Kohlenstoff mehr zu produzieren, und will bis 2035 keine Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen mehr einsetzen.Ladenetzwerke werden eine Schlüsselinfrastruktur sein, um den Zugang zu E-Fahrzeugen zu erleichtern und sie zu etablieren. In diesem Zusammenhang benötigen die Nutzer von Elektrofahrzeugen bessere Ladenetze, die ihnen überall zur Verfügung stehen. In der Zwischenzeit suchen die Betreiber von Ladestationen nach Möglichkeiten für eine reibungslose Anbindung der Ladenetze an das Stromnetz. Außerdem benötigen sie sichere, zuverlässige und effiziente Produkte, um die Lebenszykluskosten der Anlagen zu minimieren und die Einnahmen zu maximieren.Bei der Einführung teilte Huawei seine Vision der Integration von Leistungselektronik und digitalen Technologien, um den Nutzern von Elektrofahrzeugen ein besseres Ladeerlebnis zu bieten. Sie trägt auch zum Aufbau umweltfreundlicherer und effizienterer Ladenetze bei, die sich reibungslos zur nächsten Stufe weiterentwickeln können, was eine schnellere Einführung von Elektrofahrzeugen ermöglicht.Peng Jianhua, Präsident von Huawei Digital Power Intelligent Charging Business, sagte: „Im Rahmen unserer Kampagne zur Verringerung der Emissionen im Verkehrssektor hofft Huawei, mit Partnern aus der Industrie zusammenzuarbeiten und die Aufrüstung von Ladeeinrichtungen zu fördern. Wir bieten Kerntechnologien, Kernmodule und integrierte Plattformlösungen von PV, Speichern und Ladesystemen für eine bessere, grünere Zukunft."Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://digitalpower.huawei.com/en_US/all/activity/detail/29.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1839018/3.jpgPressekontakt:Connie Wang,wangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell