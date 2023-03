Huawei stellt auf dem 11. UIC-Weltkongress für Hochgeschwindigkeitszüge eine intelligente Perimetererkennungslösung für Eisenbahnen vor

Marrakesch, Marokko, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) -Huawei stellte seine auf dem 11. UIC-Weltkongress für Hochgeschwindigkeitszüge, der vom 7. bis 10. März 2023 in Marokko stattfindet, seine Smart Railway Perimeter Detection Solution vor. Der Technologieriese zeigte auch seine innovativen Lösungen und Flaggschiff-Produkte für die Bahnindustrie. Dazu gehören das Future Railway Mobile Communication System (FRMCS), ein Datenkommunikationsnetz und ein optisches Kommunikationsnetz. Huawei strebt den Aufbau vollständig vernetzter Züge an, die eine schnelle, sichere und intelligente Industrieentwicklung ermöglichen und die digitale Transformation erleichtern.Li Junfeng, Vizepräsident von Huawei und CEO der Aviation & Rail BU, hielt dazu eine Eröffnungsrede. Er merkte an, dass die Entwicklung zukünftiger Hochgeschwindigkeitszüge auf einem drahtlosen Kommunikationssystem mit einer höheren Bandbreite beruht, um einen sicheren Zugbetrieb zu gewährleisten. Eine zentralisierte Plattform und zuverlässige Konnektivität werden eine digitale und grüne Industrie Wirklichkeit werden lassen. Die LTE-basierte FRMCS-Lösung von Huawei kann durch einfache Aktualisierung der Software weitere neue Dienste stützen. Das senkt nicht nur die Kosten von Bahnprojekten, sondern erfüllt auch die Anforderungen der digitalen Bahnentwicklung. In Sachen Sicherheit integriert Huawei immer wieder neue Technologien in Service-Szenarien. Seine Smart Railway Perimeter Detection Solution schützt die Streckensicherheit rund um die Uhr und bei jedem Wetter.Beim Huawei-Forum hat Gu Yunbo, Präsident des Geschäftsbereichs Enterprise Optical von Huawei, die Smart Railway Perimeter Detection Solution vorgestellt. Er erklärte, dass die Lösung auf einer Konvergenzarchitektur mit optischer Sicht aufbaut, die neben Analysen Glasfaservibrationserkennung ermöglicht, um die Schienenumfänge mit multidimensionaler Wahrnehmung und hoher Präzision zu schützen. Die Lösung behebt die Genauigkeitsprobleme herkömmlicher Lösungen bei der Erkennung von Bahnhöfen, verhindert Fehlalarme und sorgt für einen sichereren und effizienteren Bahnbetrieb.Weltweit steigt die Zahl der Hochgeschwindigkeitszüge, was eine digitale und intelligente Transformation bedeutet. Die Bahnindustrie benötigt daher Netzkommunikation mit höherer Bandbreite und geringerer Latenz, um neue Dienste zu stützen.„Die LTE-basierte FRMCS-Lösung von Huawei verfügt über ein ausgereiftes Ökosystem, das auf dem 3GPP-Standard und Breitbandtechnologien basiert, die intelligentere Dienste ermöglichen können. Dank der drahtlosen Funktion kann Huawei Hochleistungs-FRMCS-Netzwerke für Kunden aufbauen und so die Anforderungen an die digitale Entwicklung von Zügen erfüllen", so Liang Jiawei, Wireless Solution Director von Huawei's Aviation & Rail BU.Laut Lv Liang, Transportation Solution Director der Datenkommunikationssparte von Huawei nutzt FRMCS Solution innovative IPv6 + -Technologien, um konvergierte Trägerfunktionen mit hoher Zuverlässigkeit, einfacher Bereitstellung, intelligenter O&M und reibungsloser Entwicklung zu entwickeln. Die Lösung bietet sicher und zuverlässig mehrere Dienste wie Sprach- und Signaldienste und gewährleistet gleichzeitig einen sicheren und stabilen Bahnbetrieb.Als führender globaler Anbieter von IKT-Infrastruktur ist Huawei seit 27 Jahren in der Bahnindustrie tätig und bedient weltweit mehr als 150.000 km Schienen. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin mit weiteren Kunden und Ökosystempartnern zusammenarbeiten, um Industriestandards zu erkunden und ein Ökosystem aufzubauen, das die Vorzüge des jeweils anderen ergänzt und die Entwicklung intelligenter Züge gemeinsam vorantreibt.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2030444/PIC.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-auf-dem-11-uic-weltkongress-fur-hochgeschwindigkeitszuge-eine-intelligente-perimetererkennungslosung-fur-eisenbahnen-vor-301768973.htmlPressekontakt:jiyifan2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell