Huawei skizziert innovative Lösungen für eine neue Ära der Digitalisierung

Paris (ots/PRNewswire) -PARIS, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Auf der HUAWEI CONNECT 2022 in Paris stellte Huawei eine Reihe innovativer Infrastrukturlösungen vor, die darauf ausgelegt sind, die Herausforderungen der nächsten Generation der Digitalisierung zu bewältigen. Diese Vorzeigeveranstaltung für die IKT-Branche bot eine Reihe von Präsentationen, die sich eingehend mit diesen Herausforderungen befassten und aufzeigten, wie die Innovationen von Huawei den Anforderungen der Branche gerecht werden können.David Wang, Executive Director des Huawei-Vorstands und Vorsitzender des Vorstands für IKT-Infrastruktur, betonte in seiner Grundsatzrede, dass 5.5G ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer intelligenten Welt sein wird.Wang bemerkte: „Wir müssen weiter hart arbeiten, wenn wir eine intelligente Welt erreichen wollen. Die 5.5G-Ära ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg – einer, den wir nicht verpassen dürfen. In der 5.5G-Ära brauchen wir eine allgegenwärtige 10-Gbit/s-Erfahrung, eine intelligente und qualitativ hochwertige Rechenplanung, hochgradig autonome L4-Netzwerke, Cloud Native 2.0-Dienste für Unternehmen und eine Verzehnfachung der Rechenleistung, Speicherung und Energieeffizienz der Infrastruktur."Wang rief die IKT-Branche auch dazu auf, ihre Bemühungen um acht Aspekte dieser Vision zu koordinieren. Durch die gemeinsame Arbeit an der weiteren Definition und Verfeinerung der Branchenvision und der Standards für das 5.5G-Zeitalter wird sich die Branche immer schneller auf das 5.5G-Zeitalter und die intelligente Welt zubewegen.Alexander Maslo, CTO der Western Europe Enterprise Business Group von Huawei, erläuterte anschließend, wie die intelligenten Cloud-Netzwerklösungen von Huawei Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen, und verwies dabei auf CloudCampus, CloudFabric und CloudWAN. Außerdem stellte er den branchenweit ersten Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T, den 400G-fähigen Campus-Core-Switch der nächsten Generation CloudEngine S16700 und den ultrakompakten Universal-Service-Aggregationsrouter NetEngine 8000 M4 vor. Diese Innovationen wurden in einen breiteren Kontext eingebettet, in dem die Anforderungen an die Netzwerke angesichts der zunehmenden digitalen Disruption immer strenger werden.Marco Giraldo, Senior Architect of Optical in Western Europe, untersuchte die Rolle der 5. Generation von Festnetzen bei der Steigerung der Produktivität. Er betonte die volloptischen Übertragungs- und Zugangslösungen von Huawei für das Festnetz der 5. Generation mit vereinfachter Ultrabreitband- und Vollglasfaserverbindung und garantiert zuverlässiger Erfahrung. Giraldo stellte die innovativen Produkte und Lösungen von Huawei für rein optische Campusnetzwerke, rein optische Industrienetzwerke und rein optische Sensorik vor, die den steigenden Anforderungen an eine umweltfreundliche Agilität, Echtzeit-Elastizität und intelligente Sensorik von Industrienetzwerken entsprechen.Dr. Assaf Natanzon, Chefarchitekt für Datenspeicherung bei Huawei, erörterte drei wichtige Trends bei der Datenspeicherung, die sich aus der Einführung verschiedener Datenanwendungen und der Cloud-Integration, der Datenverarbeitung in Echtzeit und der umfassenden Datensicherung ergeben. Anschließend erläuterte er, wie Huawei einen datenzentrierten Ansatz verfolgt und eine vertrauenswürdige Speichergrundlage schafft, um Kunden bei der Modernisierung der Rechenzentrumsinfrastruktur und der Beschleunigung der Digitalisierung zu unterstützen.Die Veranstaltung umfasste auch eine Podiumsdiskussion über die sich verändernden Anforderungen an die digitale Transformation. Eric Blazy, CEO von Orange Connectivity und Workspace Services bei Orange Business Services, sagte: „Inmitten der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette ist Huawei derjenige, der den Unterschied machen und Lösungen liefern kann. Diese Partnerschaft hat entscheidend dazu beigetragen, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen."Pierre Demourres, Senior Executive Vice President & Chief Operating Officer bei SES-imagotag, sagte: „Die letzten drei Jahre haben deutlich gemacht, dass die Unternehmen Flexibilität, Belastbarkeit und Effizienz in den Vordergrund stellen müssen. Trends wie das hybride Arbeiten schaffen neue Herausforderungen für die IT-Infrastruktur, und es ist wichtig, dass wir uns an die veränderten Kundenbedürfnisse anpassen."View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-skizziert-innovative-losungen-fur-eine-neue-ara-der-digitalisierung-301655083.htmlPressekontakt:Ruoshan Cheng,chengruoshan@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell