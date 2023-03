Huawei räumt bei Mobilfunk-Oscars ab / Fünf Lösungen aus der Wireless-Produktlinie mit Global Mobile Award (GLOMO) ausgezeichnet

Barcelona (ots) -Bei der 27. Verleihung der GLOMO Awards wurden Huaweis Lösungen für die Mobilfunkbranche gleich fünfmal mit dem aussagekräftigen Branchenpreis ausgezeichnet. Den GLOMO Award erhalten Akteure, die Besonderes im Technologiesektor leisten und deren Aktivitäten von Kolleg:innen und weiteren Akteuren der Branchen honoriert wird. In diesem Jahr lag der Fokus auf Unternehmen, die den Weg in die Welt der Hyperkonnektivität und Hyperrealität weisen. Huaweis zentrale Rolle beim Aufbau von 5G-Netzen honorierte zuvor bereits der neueste 5G City Benchmark Report von Ookla. So ist Huawei am Aufbau der 5G-Netze in allen Top-10-Städten unter den 40 repräsentativen 5G-versorgten Städten der Welt beteiligt. Dabei zeigen die 5G-Leistungsergebnisse in diesen 10 Städten, dass die von Huawei errichteten 5G-Netze die beste Erfahrung bieten.Huawei wurde in diesem Jahr für folgende Lösungen und Projekte mit dem GLOMO Award ausgezeichnet:MetaAAU gewinnt "Best Mobile Network Infrastructure" AwardDie dritte Generation von Huaweis Active Antenna Unit (AAU)-Produkten nutzt als erste ihrer Klasse die ELAA-Technologie (Extremely Large Antenna Array). Dadurch verdoppelt MetaAAU die Größe des Antennenfelds (bisher 192 Antennenfelder), verwendet geringere Strahlen und bündelt die Energie. Die Abdeckung im Uplink und Downlink wird um 3 dB verbessert, die Benutzerfreundlichkeit um 30 Prozent erhöht und der Energieverbrauch um 30 Prozent reduziert. MetaAAU steigert sowohl die Netzleistung als auch die Energieeffizienz und weist damit einen neuen, nachhaltigeren Weg für Massive MIMO (massive multiple-input multiple-output).Über 100.000 Einheiten in mehr als 50 Städten weltweit sind bereits im Einsatz. Im urbanen Raum verbessert die Lösung die Abdeckung in Innenräumen und hilft dabei, den ROI-Zyklus zu verkürzen. In ländlichen Gebieten gewährleistet die Lösung eine kontinuierliche Abdeckung und trägt zur Kostensenkung der Netzaufbaukosten durch die Betreiber bei.FDD Beamforming-Serie erhält "Best Mobile Technology Breakthrough" AwardHuaweis Beamforming-Lösungen unterstützen Betreiber weltweit dabei, zuverlässige 5G-Netzwerke aufzubauen, die auf maximale Leistung, geringen Energieverbrauch, optimale Benutzererfahrung und eine hohe Entwicklungsfähigkeit abzielen. Bestehend aus Massive MIMO-, 8T8R- und Hertz-Antennen bietet die Serie eine bis zu fünffache Spektraleffizienz sowie kapazitäts- und erfahrungsbasierte Lösungen, die Probleme wie 4G-Überlastungen oder eine schlechte 5G-Erfahrung in Innenräumen beheben. Mehr als 100 Betreiber weltweit nutzen die Produkte der Frequency Division Duplexing (FDD)-Beamforming-Serie bereits und verbessern u. a. die FDD-Mittelband-Kapazität und -Abdeckung, sodass niedrige Bänder entlastet und ein besseres Erlebnis in allen Sub-3-GHz-Bändern geboten werden kann.Die Lösungen der FDD-Beamforming-Serie wurden bereits zum zweiten Mal mit einem GLOMO Award ausgezeichnet."5G Industry Challenge Award in collaboration with the GSMA 5G Hub" für Midea, China Mobile und HuaweiMithilfe der Mobilfunklösungen von China Mobile und Huawei ist es der Midea Group, ein Elektrogerätehersteller mit Sitz in Guangdong, gelungen, die weltweit erste vollständig vernetzte 5G-Fabrik im Haushaltsgerätesektor zu errichten. Jegliche Produktions- und Geschäftsabläufe werden über den Einsatz von 5G abgewickelt - so wurde auch die komplexe Verkabelung zwischen den Maschinen in der Fabrik durch 5G ersetzt und damit nicht nur die Produktivität erhöht, sondern ebenso die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessert. Laut Midea Group hat sich dadurch die Anzahl der direkt an Kund:innen gelieferten Produkte verdoppelt, was den Lagerbestand um 50 Prozent reduziert und 30 Prozent der Arbeitskosten, die für die Produktion einer Waschmaschine notwendig sind, einspart. Intelligente Fabriken unterstützen das Vorhaben einer umweltfreundlichen und sicheren Produktion und verbessern Qualität und Kosteneffizienz.RuralLink mit "Best Mobile for Emerging Markets" Award ausgezeichnetMit der RuralLink-Lösung reagiert Huawei auf die Tatsache, dass knapp 40 Prozent der Weltbevölkerung noch immer keinen Zugang zu mobilem Internet haben oder in Gebieten leben, die nicht durch mobile Breitbandnetze abgedeckt sind. Die Lösung setzt u. a. eine Mikrowellen-Fronthaul-Technologie ein, die zur flächendeckenden Abdeckung bei sehr geringen Kosten und geringem Stromverbrauch beiträgt. Mittels Remote Radio Unit (RRU) und einer Channel Expand Antenna wird eine Drei-Sektoren-Abdeckung erreicht. Für die Stromversorgung des gesamten Standortes werden nur vier PV-Module benötigt. Derzeit kann RuralLink 2G-, 3G- und 4G-Dienste unterstützen und sich zu 5G weiterentwickeln.Huawei setzt auch weiterhin auf technologische Innovationen und den Ausbau einer flächendeckenden Mobilfunkabdeckung, um die Digitalisierung in solch ruralen Gebieten zu ermöglichen und die Menschen zu befähigen, am Bildungs- und Gesundheitswesen zu partizipieren.Den fünften GLOMO Award für "Best Mobile Innovation for the Connected Health and Wellbeing" erhielten das Xuanwu Hospital of Capital Medical University, China Unicom, CITC und Huawei für die 5G Mobile Stroke Unit - Maintaining Brain Health.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 197.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.