Huawei präsentiert vier ISP/MSP-Lösungen und einen globalen Showroom auf dem MWC 2024

Barcelona, Spanien, 1. März 2024 (ots/PRNewswire) -Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2024 stellte Huawei vier neue Lösungen für Internet Service Provider (ISPs)/Managed Service Providers (MSPs) vor und ging eine Partnerschaft mit Alea Soluciones ein, um einen globalen ISP-Showroom zu starten. Diese Einführungen waren Teil der ISP-Sitzung von Huawei zum Thema „Aufbau einer grünen, Ultrabreitband- und intelligenten Infrastruktur für ISPs" und zielten darauf ab, deren intelligente Aufrüstung zu fördern.York Yue, Präsident der ISP Business Unit von Huawei, kommentierte: „ISPs müssen Selbstvertrauen haben. Als Anbieter von Internetdiensten, die sich auf lokale Märkte konzentrieren, kennen sie die Kunden in ihren Geschäftsgebieten besser als jeder andere. Die ISP-Branche spielt auch eine entscheidende Rolle beim Vorantreiben der Digitalisierung und der intelligenten Entwicklung in verschiedenen Branchen. Huawei hat sich zum Ziel gesetzt, die nachhaltige Entwicklung der Industrie mit innovativen Lösungen und digitalen Technologien zu fördern und den Wert der intelligenten Transformation zu erschließen."Die vier ISP-Lösungen von Huawei beschleunigen den Aufbau und die Aufrüstung von hochwertigen optischen NetzwerkenAuf der Tagung stellte Huawei vier wichtige Lösungen vor. Frank Lu, Vizepräsident der Abteilung für Marketing und Lösungsvertrieb der ISP Business Unit von Huawei, moderierte die Einführung. „Für ISPs, die sich in MSPs verwandeln, bietet Huawei die Fixed Access Network (FAN) Sharing Solution, die für den Aufbau von mandantenfähigen Netzwerken und die schnelle Servicebereitstellung für kleine und mittelgroße ISPs konzipiert ist. Darüber hinaus können ISPs ihre Vorteile bei Privatleitungsdiensten, die auf Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN), Internet Protocol (IP) oder Multiprotocol Label Switching (MPLS) basieren, nutzen, um ihre Hosting-Dienste auf Campus-Netzwerke auszuweiten. Für Unternehmensstandorte bietet Huawei die brandneue Fiber to the Office (FTTO) 2.0-Lösung an", so Lu.Der Alea-Showroom demonstriert Best-Practice-Beispiele für die Breitband-Digitalisierung zu HauseAls Reaktion auf die strategischen Möglichkeiten, die sich durch die globalen Umweltschutzbemühungen, die Digitalisierung und die intelligente Transformation ergeben, haben Huawei und Alea Soluciones gemeinsam einen globalen Showroom für ISP-Kunden und Industriepartner eingerichtet. Der Ausstellungsraum verfügt über ein umfassendes Angebot an ISP-Lösungen von Huawei, einschließlich IP-Backbones und Privatleitungen, MSP-Umwandlungslösungen usw. Der Showroom basiert auf der intelligenten Infrastruktur von Huawei und nutzt zahlreiche intelligente Internetanwendungen, die fortschrittliche Konzepte und Modelle für die digitale und intelligente Entwicklung von Breitbanddiensten für Privathaushalte weltweit demonstrieren.Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin mit globalen ISP-Kunden und -Partnern zusammenarbeiten, um Innovationen zu entwickeln und digitale Technologien in die Branche zu integrieren und so den Weg für einen nachhaltigeren, effizienteren und innovativeren Weg zur intelligenten Transformation zu ebnen.