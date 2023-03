Huawei präsentiert seine Unternehmensdienstleistungen auf dem MWC 2023

Barcelona, Spanien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 präsentiert Huawei seine umfassenden ICT-Dienstleistungen und -Fähigkeiten, die Kunden über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg unterstützen. Herr Hua Shuang, Director of Service Marketing & Solution Sales Department von Huawei Enterprise BG, hielt eine Keynote zum Thema 'Unleashing Digital Faster with 5D Services'. Das umfassende digitale Servicesystem von Huawei unterstützt seine Kunden bei der effizienten Einführung der Digitalisierung.Im vergangenen Jahr zählte Huawei laut IDC MarketScape zu den wichtigsten Anbietern für weltweite Support Services und Cloud Professional Services. Das IDC evaluiert fünf Dienstleistungsdimensionen bei der Erstellung seiner Berichte: Projektinnovation und Einzigartigkeit, führende und zukunftsorientierte Technologien, Implementierungsschwierigkeiten und -Komplexität, Geschäftswert und Demonstration sowie die Beeinflussung und Förderung des Marktes.Umfassende technische ICT-Dienste: Die digitalen Dienstleistungen von Huawei bieten umfassende Dienste, die die Infrastruktur-, Plattform-, Daten- und Service-Ebenen (IPDS) abdecken und Kunden dabei helfen, die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens zu verbessern.ICT-Fähigkeiten für den gesamten Lebenszyklus von Dienstleistungen: Im Gegensatz zu herkömmlichen technischen Dienstleistungen, die sich ausschließlich auf Produkte und Wartung konzentrieren, helfen die digitalen Dienstleistungen von Huawei den Kunden auf eine umfassendere Art und Weise bei der Digitalisierung.- Planung: Basierend auf jahrelanger Digitalisierungserfahrung hilft Huawei seinen Kunden bei der Entwicklung von Digitalisierungsplänen.- Implementierung: Anschließend hilft der Technologieriese bei der Implementierung, indem er mit mehreren Anbietern zusammenarbeitet und serienreife, umfassende Technologien mit den Dienstleistungen des Kunden integriert. Um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Dienste stabil zu betreiben, stellt Huawei innovative Anwendungen bereit, die das Benutzererlebnis verbessern. Außerdem helfen sie Kunden, ihre digitale Transformation schneller zu monetarisieren.- Schulung und Zertifizierung: Huawei fördert hochwertige ICT-Talente für Kunden und Partner in der Branche, was die robuste und nachhaltige Entwicklung des Ökosystems der digitalen Transformation fördert.Das umfassende digitale Servicesystem von Huawei besteht aus über 300 Beratungsexperten und 3000 Experten für industrielle Transformation sowie aus umfangreichen Plattformen und Tools. Es bietet weiterhin starke Unterstützung für die digitale Transformation der Kunden. Weitere Informationen über die digitalen Dienstleistungen von Huawei finden Sie unter https://e.huawei.com/en/solutions/services (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3796458-1&h=3311537282&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3796458-1%26h%3D3459311971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fsolutions%252Fservices%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fsolutions%252Fservices&a=https%3A%2F%2Fe.huawei.com%2Fen%2Fsolutions%2Fservices).Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an hwebgcomms@huawei.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2012416/image_986294_75533100.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3796458-1&h=2329950766&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2012416%2Fimage_986294_75533100.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2012416%2Fimage_986294_75533100.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-prasentiert-seine-unternehmensdienstleistungen-auf-dem-mwc-2023-301762047.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell