Huawei kündigt das Paris Innovation Center am Europe Innovation Day an

Paris (ots/PRNewswire) -Investitionen in Höhe von zwei Millionen Euro pro Jahr zum Aufbau eines kooperativeren Ökosystems mit KMU und mehrHuawei veranstaltete heute unter dem Motto „KMU Innovation: Die Erschließung der wirtschaftlichen Zukunft Europas" den Innovation Day 2023 in Paris. Die Veranstaltung brachte Innovatoren aus Europa und darüber hinaus zusammen, um zu diskutieren, wie eine Zusammenarbeit zum Erfolg von KMU führen kann. Während der Veranstaltung gab Huawei die Eröffnung seines Paris Innovation Center bekannt, das als Plattform für die weitere Zusammenarbeit zwischen Huawei und seinen Partnern dienen wird.In ihren Anmerkungen erklärte Vicky Zhang, Vice President of Corporate Affairs von Huawei: „Nur durch Zusammenarbeit können wir ein gesundes Ökosystem aufbauen, das die europäische Wirtschaft florieren lässt." Zusammen mit seinen KMU-Partnern HD Rain und Ubudu gab Huawei dann die Eröffnung seines Paris Innovation Center bekannt. Kenneth Fredriksen, Senior Vice President von Huawei Europe, sagte: „Vor 30 Jahren war Huawei auch ein kleines Unternehmen. Heute freue ich mich, bekanntgeben zu können, dass Huawei sein Paris Innovation Center eröffnen wird. Unabhängig davon, ob es sich um etablierte Unternehmen oder KMU handelt, ist dies eine Plattform, um all unseren Partnern zum Erfolg zu verhelfen."Huawei wird jährlich mehr als zwei Millionen Euro in das Paris Innovation Center investieren und seine Plattform mit mehr als 80 Branchenszenarien für Partner öffnen. Das Zentrum soll nicht nur den Wissensaustausch und die gemeinsame Innovation fördern, sondern auch professionelle Ressourcen für Integration und Verifizierung sowie Markteinführungsunterstützung bereitstellen. Mit einem End-to-End-Support-System für Partner stellt dieses Innovation Center ein Upgrade des Paris OpenLab von Huawei dar, das seit 2018 mehr als 200 Partner bedient hat.Der digitale Wandel war ein zentrales Thema in den Diskussionen. Horst Heitz, Vorsitzender vomKMU Connect Steering Committee, teilte seine Meinung zur Bedeutung der Digitalisierung für KMU mit. „Die Vorteile von KMU und Start-ups sind ihre bahnbrechenden Ideen und innovativen Ansätze für Unternehmen und Technologie, aber gleichzeitig müssen sie ihre eigenen Geschäftsstrukturen, interne Prozesse, Cyber-Resilienz und vieles mehr verbessern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die einzige Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, eine vollständige Digitalisierung zu erreichen und sich dem sich schnell wandelnden europäischen Markt anzupassen. Hier können wir ihnen zum Unternehmenswachstum verhelfen und sie unterstützen."Mehrere Branchenführer forderten mehr Kooperationen, um KMU zum Erfolg zu verhelfen. Julia Devos, Head of New Champions, World Economic Forum, sagte: „KMU sind das Rückgrat der Wirtschaft und der Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft. Gemeinsam können wir ein Unterstützungssystem schaffen, das ihnen hilft, auf die Herausforderungen und Chancen der Zukunft vorbereitet zu sein und sie zum Erfolg führen." François Mercier-Tigrine, Mitbegründer und Scientific Director von HD Rain, wiederholte seine Aussage: „KMU, insbesondere im Bereich Deep Tech, sind sehr wichtig, um die Lücke zwischen dem Zeitpunkt zu schließen, in dem sich eine Technologie noch in einem Forschungslabor befindet und der Zeit, in der sie industrialisiert wird. In dieser Phase benötigen neue Technologien Unterstützung bei der Finanzierung und dem Zugang zu Märkten, beispielsweise über Partnerschaften mit Institutionen und Großunternehmen. Das digitale InPulse-Programm von Huawei ist ein gutes Beispiel dafür, wie große Unternehmen KMU dabei helfen können, neue Möglichkeiten in Märkten zu finden, in denen sie noch wenig bekannt sind."