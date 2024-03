Huawei kündigt Flash-Forward-Aktionsplan an, um Unternehmen bei der Bewältigung von Datenherausforderungen im intelligenten Zeitalter zu unterstützen

Barcelona, Spanien, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC Barcelona 2024 stellte Huawei seinen Flash-Forward-Aktionsplan vor, der Maßnahmen in drei Schlüsselbereichen fördert, nämlich „All-Flash für alle Szenarien", „Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit" sowie „Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Daten", um Unternehmen bei der Bewältigung verschiedener Datenherausforderungen im intelligenten Zeitalter zu unterstützen.Dank der hohen Leistung, des geringen Stromverbrauchs und der hohen Zuverlässigkeit werden Flash-Speicher heute in vielen Kernunternehmen und Anwendungsszenarien eingesetzt. Laut Gartner wird der globale All-Flash-Speichermarkt bis 2026 mehr als 90 % des Speichermarktes ausmachen.Der Flash-Forward-Aktionsplan von Huawei sieht Maßnahmen in drei Schlüsselbereichen vor, um die kontinuierliche Innovation in der Speicherbranche anzuführen:1. All-Flash für alle SzenarienUm die Anforderungen an die Datenverarbeitung in verschiedenen Industrie- und Service-Anwendungsszenarien zu erfüllen, schlägt Huawei F2F2X vor, das eine All-Flash-Speicherung für Produktion, Backup und Archivierung befürwortet. Huawei hat außerdem eine Reihe von Flash-Speicherprodukten der nächsten Generation auf den Markt gebracht:- OceanStor Pacific 9920, ein All-Flash-Scale-Out-Speichersystem mit branchenweit führender hoher Kapazitätsdichte, zugeschnitten auf hybride Workload-Szenarien- OceanStor 5310/5510 Kapazitäts-Flash-Speichersysteme, die für die Speicherung und Sicherung einer großen Menge an geschäftskritischen Servicedaten entwickelt wurden- OceanStor Dorado 2100, das branchenweit erste All-Flash-NAS der Einstiegsklasse mit aktiv-aktiver Architektur, das entwickelt wurde, um Probleme wie die langsame Verarbeitung unstrukturierter Daten und die schwierige gemeinsame Nutzung und Isolierung für kleine und mittlere Unternehmen zu lösen2. Umweltfreundlichkeit und NachhaltigkeitHuawei Data Storage ergreift eine Reihe innovativer Maßnahmen, um die Ressourcennutzung zu verbessern und die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Diese Maßnahmen umfassen:- Strikte Umsetzung des Konzepts der Reduzierung, Wiederverwendung und des Recyclings (3R) und Wiederverwendung erneuerbarer Materialien, um das Verpackungsgewicht um 78 % zu reduzieren- Verbesserung der Hardware-Dichte und der Kühlungseffizienz durch Hardware-Innovationen, die eine hohe Dichte von 24 Festplatten pro HE erreichen und 65 % mehr Festplattenplatz als herkömmliche Lösungen einsparen- Innovative Software zur Erzielung eines branchenführenden Datenreduktionsverhältnisses von 72:1 und Verbesserung der Festplattennutzung auf 91 % durch die exklusive 22+2 Elastic EC-Technologie3. Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit der DatenHuawei setzt sich für den Aufbau einer stabilen und zuverlässigen Datengrundlage ein, damit Unternehmensanwender ihre Datenbestände effektiv schützen können.- Aufbau der letzten Verteidigungslinie für die Ausfallsicherheit von Daten durch Zusammenarbeit zwischen Netzwerk und Speicher: Die erstmals von Huawei entwickelte MRP-Lösung (Multilayer Ransomware Protection) bietet innovative Funktionen für den mehrschichtigen, kollaborativen Datenschutz in Netzwerk und Speicher. Die Erkennungsgenauigkeit von Ransomware liegt bei 99,9 % und die Wiederherstellungsbandbreite erreicht 172 TB/Stunde - dank dreier Kernimplementierungen, die Daten vor dem Risiko von Angriffen schützen: kollaborative Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung von Netzwerken und Speichersystemen.Michael Qiu, Präsident von Huawei Global Data Storage Marketing & Solution Sales, sagte: "Wir hoffen, Kunden in verschiedenen Branchen durch unsere Maßnahmen im Rahmen des Flash Forward-Aktionsplans zum Aufbau einer effizienten, umweltfreundlichen, widerstandsfähigen und zuverlässigen Dateninfrastruktur inspirieren zu können. So kann die technologische Innovation den Branchen wirklich zugute kommen und mehr Unternehmen dabei helfen, die digitale Transformation zu beschleunigen und intelligente Upgrades zu realisieren."