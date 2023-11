Huawei intensiviert seine Unterstützung für die grüne und digitale Transformation in Europa

Paris (ots/PRNewswire) -Huawei hat heute in Paris seine jährliche Leitveranstaltung Huawei Connect 2023 eröffnet. Tausende von Gästen, darunter führende Köpfe der Branche, Technikspezialisten und Partner aus aller Welt, kamen zusammen, um zu erkunden, wie digitale und intelligente Technologien zur Beschleunigung des grünen und digitalen Wandels in der EU beitragen können.„Europa macht unglaubliche Fortschritte auf dem Gebiet der digitalen Transformation und ist gleichzeitig weltweit führend beim Wandel zu einer grüneren Zukunft", so Ken Hu, Rotating Chairman von Huawei, in seiner Eröffnungsrede. „Huawei arbeitet seit mehr als 20 Jahren Hand in Hand mit seinen europäischen Kunden und Partnern zusammen. Wir haben große Fortschritte bei der Vernetzung von Menschen, der Unterstützung von Unternehmen und dem Aufbau des digitalen Ökosystems in Europa gemacht. Auch in Zukunft werden wir unser Engagement in Europa in den Bereichen digitale Transformation, lokale Innovationen, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit weiter verstärken."Jim Lu, Senior Vice President von Huawei und President der Region Europa, hielt anschließend eine Grundsatzrede, in der er vier Säulen zur Unterstützung der doppelten Transformation Europas empfahl: Umfassende Konnektivität, intelligente Cloud, „Bits steuern Watt" und offene Zusammenarbeit. „Huawei ist bereit und willens, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um Kunden bessere Produkte und Lösungen zu bieten. Wir werden weiterhin unseren Beitrag zur Unterstützung des grünen und digitalen Wandels in Europa leisten", stellte Lu fest.Umfassende Vernetzung und berechenbare EntscheidungenDie Vernetzung aller Dinge mit Hochgeschwindigkeitsnetzen ist der Schlüssel zur digitalen Transformation. Dies gilt vor allem in der Industrie, wo Hochleistungsnetze die Übertragung, Analyse und Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit unterstützen. Huawei bietet robuste, intelligente und verlustfreie Netzwerklösungen, die Ultrabreitbandverbindungen für eine breite Palette verschiedenster Industrieszenarien unterstützen.So arbeitete Huawei beispielsweise mit Partnern zusammen, um das ungarische Intermodal-Terminal East-West Gate (EWG) zum ersten Logistikterminal Europas zu machen, das auf 5G-Technik basiert. Mit extrem hoher Bandbreite, extrem geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit hilft 5G, vollautomatisierte und ferngesteuerte Brückenkräne für die intelligente Schienenlogistik zu ermöglichen. Das Terminal ist viel sicherer, bietet bessere Arbeitsbedingungen und arbeitet 20 % effizienter.Wenn alles miteinander vernetzt ist, wird die Cloud zum Kraftwerk hinter den Algorithmen und der massiven Rechenleistung, die benötigt wird, um die Industrie intelligent zu machen. „HUAWEI CLOUD wird auch weiterhin in Europa investieren und zusätzlichen Nutzen für seine Kunden und Partner in der Region schaffen", so Lu. „HUAWEI CLOUD gehört zu den am schnellsten wachsenden großen Cloud-Service-Anbietern der Welt und verfügt nun auch über Cloud-Knoten in Irland und der Türkei."Bits steuern Watt: Wie Europa seine grünen Initiativen vorantreiben kann„Europa ist weltweit führend bei der Umstellung auf saubere, grüne Energie", bemerkte Lu. „Wir arbeiten schon seit Jahren an der Integration digitaler und elektronischer Technologien, um die Erzeugung sauberer Energie zu fördern und die Digitalisierung der Energiesysteme voranzutreiben. Bis zum heutigen Tag wurden mithilfe von Huawei 228 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom in Europa erzeugt, wodurch die Kohlendioxidemissionen um 102 Millionen Tonnen gesenkt und gleichzeitig Zehntausende von hochwertigen Arbeitsplätzen geschaffen wurden."In Europa, für Europa: Ein verlässlicher Partner für die grüne und digitale Transformation EuropasLu betonte: „Im Rahmen unserer globalen Aktivitäten gehört Europa zu den strategisch wichtigsten Regionen für Huawei. Huawei wird weiterhin kundenorientiert arbeiten, Wert für Kunden und Partner schaffen, die innovative Zusammenarbeit mit europäischen Partnern stärken, lokale digitale und grüne Talente fördern und seine Investitionen in Forschung und Entwicklung in Europa steigern. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zur Beschleunigung der grünen und digitalen Transformation in Europa zu leisten." Abschließend forderte Lu ein offenes, faires und integratives Umfeld für Innovationen, die für die soziale Entwicklung von entscheidender Bedeutung sind.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2278607/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-intensiviert-seine-unterstutzung-fur-die-grune-und-digitale-transformation-in-europa-301991108.htmlPressekontakt:heyuese@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell