Huawei gibt den Startschuss für die Global XMAGE Awards 2023

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 7. April 2023 hat Huawei offiziell den Startschuss für die Huawei XMAGE Awards 2023 gegeben. Als offene Plattform von Huawei für herausragende Smartphone-Fotografie zelebriert der jährliche Wettbewerb Inspiration und Kreativität durch erstaunliche Fotos und Videos, die mit Huawei-Geräten auf der ganzen Welt aufgenommen wurden. Seit 2017 haben Nutzer aus mehr als 170 Ländern und Regionen an dem jährlichen Wettbewerb teilgenommen und bis heute fast 4 Millionen Beiträge eingereicht. Damit sind die Huawei XMAGE Awards ein eigenes kulturelles Erbe, das Fragmente der menschlichen Geschichte aus weltweiten Perspektiven enthält.Einfangen und Inspirieren: Eine neue Richtung für dieDie diesjährigen XMAGE Awards hoffen, dass alle Fotografen, ob Gelegenheits- oder Berufsfotografen, sich von ihrer Fotografie inspirieren lassen. Der Name des Preises stammt von der Huawei-eigenen Imaging-Forschungs- und Entwicklungsabteilung XMAGE. Wie sein Namensgeber möchte der XMAGE Award Fotografen helfen, Inspiration zu finden und in der Fotografie innovativ zu sein.Die im Jahr 2022 eingeführte Marke XMAGE konzentriert sich auf das optische System, die mechanische Struktur, die Bildtechnologie und die Bildverarbeitung in der Fotografie. Alle vier Säulen von XMAGE bilden nun die Grundlage für die neue und kommende Smartphone-Kameratechnologie von Huawei, wie die Ultra Aperture Kamera der neuesten HUAWEI Mate 50-Serie und die Ultra Lighting Telephoto Camera des HUAWEI P60 Pro.Neue Kategorie Nachtwanderung zur Erfassung der Wunder der DunkelheitDer diesjährige Wettbewerb umfasst die folgenden Kategorien: Nachtwanderung, Porträt, Kunst & Mode, Outdoor, Hello Life, Storyboard, Action und Storytelling.Nachtwanderung ist eine neue Kategorie, die Nutzer dazu anregt, die versteckten Wunder des Nachtlebens zu fotografieren, indem sie die einzigartigen Nachtfotoeinstellungen von Huawei nutzen.Attraktive Preise und neue JurorenIn diesem Jahr werden die folgenden Preise an herausragende Beiträge vergeben: 3 Gewinner des Hauptpreises, 24 Gewinner der besten Kategorie, 27 Zweitplatzierte und 5 lobende Erwähnungen. Die Gewinner können ein Preisgeld von bis zu 10.000 USD erhalten [1].Neue Juroren wurden eingeladen. Darunter befinden sich fünf führende Persönlichkeiten der Fotografie: Chen Xiaobo, Vizepräsident der China Photographers Association, der chinesische Modefotograf Pei Tongtong, der portugiesische Landschaftsfotograf José Ramos, die australische Porträtfotografin Jessica Hromas und Li Changzhu, Vizepräsident der Abteilung Consumer Strategy Marketing bei der Huawei Consumer Business Group.Die Einreichungen für die XMAGE Awards enden um 23:59 Uhr Pekinger Zeit (GMT+8) am 15. August 2023. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und darauf, Ihre Kreativität lebendig werden zu sehen.Nutzer können ihre Beiträge über den einheitlichen globalen Einreichungskanal für die XMAGE Awards 2023 sowie über die HUAWEI Community einreichen. Bei den Einsendungen muss es sich um Bilder oder Videos handeln, die mit einem Huawei-Mobiltelefon aufgenommen wurden. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Zeitpunkts der Aufnahme oder der Verwendung eines Huawei-Mobiltelefons.Weitere Informationen und die Wettbewerbsbedingungen sowie die Teilnahmebedingungen sind auf der Website des Wettbewerbs zu finden: https://gallery.consumer.huawei.com[1] Bei den genannten Mitteln für die Gründung handelt es sich um Beträge vor Steuern. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Sachpreise vor der Bekanntgabe der Ergebnisse zu ändern. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Anzahl der Gewinner zu ändern.