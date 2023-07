Huawei gibt Lizenzgebühren für seine Patentlizenzprogramme bekannt / Den Schutz des geistigen Eigentums fördern

Finanztrends Video zu BMW Vz



Shenzhen (ots) -Im Rahmen seiner jährlichen Veranstaltung zum Thema Innovation und Schutz des geistigen Eigentums in Shenzhen, die in diesem Jahr unter dem Motto "Bridging Horizons of Innovations: IP teilen, Innovation vorantreiben" stand, gab Huawei, einer der weltweit größten Patentinhaber, die Lizenzgebühren für seine Lizenzprogramme für Mobiltelefone, Wi-Fi und IoT-Patente bekannt.Seit 20 Jahren leistet Huawei einen wichtigen Beitrag zu den wichtigsten IKT-Standards wie Mobilfunk, Wi-Fi und Multimedia-Codecs. Die kumulierten F&E-Investitionen des Unternehmens beliefen sich in den letzten zehn Jahren auf insgesamt 977,3 Milliarden CNY (entsprechen 117,3 Milliarden Euro). Im Jahr 2022 beliefen sich die F&E-Ausgaben auf 161,5 Milliarden CNY (19,4 Milliarden Euro) beziehungsweise 25,1 Prozent der Einnahmen des Unternehmens. Im EU-Anzeiger für industrielle F&E-Investitionen 2022 steht Huawei weltweit auf Platz vier.Bis heute hat Huawei fast 200 bilaterale Patentlizenzen abgeschlossen. Darüber hinaus haben über 350 Unternehmen über Patentpools Lizenzen für Huawei-Patente erworben. Im Rahmen dieser Lizenzen hat Huawei in der Vergangenheit insgesamt etwa dreimal so viele Lizenzgebühren gezahlt, wie das Unternehmen insgesamt eingenommen hat. Die Lizenzeinnahmen im Jahr 2022 beliefen sich auf 560 Millionen US-Dollar.Alan Fan, Vizepräsident und Leiter der Abteilung für geistige Eigentumsrechte bei Huawei, betonte, dass ein positiver Kreislauf, in dem Innovatoren geschützt, belohnt und gefördert werden, der Schlüssel zu nachhaltiger Innovation ist. "Huawei verfolgt bei der Lizenzierung von Patenten einen ausgewogenen Ansatz. Wir glauben, dass vernünftige Lizenzgebühren Anreize sowohl für die Schaffung als auch für die Einführung von Innovationen bieten", so Fan.Führende Unternehmen der Technologiebranche wie Samsung und Oppo aber auch führende Automobilhersteller wie Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Renault, Lamborghini und Bentley haben Lizenzverträge mit Huawei abgeschlossen. "Geistiges Eigentum ist der große Motor für die Zusammenarbeit in der Technologie. Es bringt die Technologie voran, damit alle davon profitieren können", kommentierte Randall R. Rader, ehemaliger oberster Richter des United States Court of Appeals for the Federal Circuit, während der Veranstaltung in Shenzhen.Huawei hat sich verpflichtet, seine standardessenziellen Patente (SEPs) zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen (FRAND) zu lizenzieren. Auf der Veranstaltung in Shenzhen gab Huawei auch die Lizenzgebühren für 4G- und 5G-Mobiltelefone, Wi-Fi 6-Geräte und Produkte für das Internet der Dinge (IoT) bekannt - alles Bereiche, in denen das Unternehmen ein führender SEP-Inhaber ist. Die Höchstsätze für 4G- und 5G-Mobiltelefone liegen bei 1,50 beziehungsweise 2,50 US-Dollar pro Gerät. Die Lizenzgebühr von Huawei für Wi-Fi 6-Verbrauchergeräte liegt bei 0,50 US-Dollar pro Gerät. Für IoT-Geräte beträgt der Satz für IoT-zentrische Geräte ein Prozent des Nettoverkaufspreises und ist auf 0,75 US-Dollar begrenzt, während der Satz für IoT-erweiterte Geräte zwischen 0,30 und 1 US-Dollar pro Stück liegt."Huawei ist bereit, bahnbrechende Innovationen in Form von Patenten mit der Welt zu teilen", kommentierte Song Liuping, Chief Legal Officer von Huawei. "Diese werden die gemeinsame, nachhaltige Entwicklung der Industrien weltweit unterstützen." Alan Fan ergänzte, dass ein positiver Kreislauf, in dem Innovatoren geschützt, belohnt und gefördert werden, der Schlüssel zu nachhaltiger Innovation ist. Laut Fan ist Huawei auch ein aktiver Befürworter und Unterstützer wichtiger globaler Open-Source-Industrieorganisationen.Auf der Veranstaltung in Shenzhen wurde auch die offizielle Lizenzierungs-Website von Huawei vorgestellt. Diese Website bietet Details zu den bilateralen Lizenzprogrammen des Unternehmens, die von Mobiltelefonen bis hin zu Wi-Fi und zellulärem IoT reichen.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist in 170 Ländern tätig. Huawei hat sechs Geschäftsbereiche - Connectivity, Computing, Devices (Endgeräte wie Laptops, Smartphones und Wearables), Automotive, Digital Power, Cloud - und spricht dabei drei Kundengruppen - Carrier (Netzbetreiber), Enterprises (Unternehmenskunden) und Consumer (Endverbraucher*innen) an. Über 114.000 Mitarbeiter:innen sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Huawei betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.