Huawei gibt die Gewinner der XMAGE Preise 2023 bekannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SHENZHEN, China, 6. November 2023 /PRNewswire/-- Huawei gab die 57 Gewinner der XMAGE Preise 2023 (https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage) bekannt. Im Rahmen des Wettbewerbs, wo mit Huawei-Geräten aufgenommene Fotos im Mittelpunkt stehen, wurden drei Grand-Prize-Gewinner, 17 Kategoriegewinner, 34 "Runner-up"-Gewinner und drei lobende Erwähnungen ausgezeichnet.Die diesjährigen Gewinner wurden aus über 600.000 Einsendungen, die zwischen dem 7. April und dem 15. August von Teilnehmern aus fast 100 Ländern eingegangen waren, ausgewählt. Nach China waren die fünf Länder mit den meisten Beiträgen Malaysia, die Türkei, Polen, die Philippinen und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die beliebtesten Mobiltelefonmodelle waren das Huawei P60 Pro, das Huawei P40 Pro und das Huawei Mate 40 Pro.Die drei mit dem Grand Prize ausgezeichneten Fotos, welche die Herzen der Jury erobert haben:„Dragon Clouds" von Domcar Calinawan Lagto aus den Philippinen, „Airshow" von Piotr Cebula aus Polen und „Fearless Eagle" von Dou Chuanli aus China erhielten den Grand Prize. Jeder Gewinner wird 10.000 USD (vor Steuern) aus dem XMAGE Creation Fund erhalten, um seine Fotografie zu unterstützen und ihn zu ermutigen, auch in Zukunft Huawei-Geräte zu verwenden.Kommentar des Preisrichters: Nur wenn ein Fotograf die konventionellen Grenzen überschreitet, können wir Szenen sehen, die zu verschwinden, ungewöhnlich oder schwer zu sehen scheinen. - Chen Xiaobo, 9. Vizepräsident derChina Photographers AssociationKommentar des Preisrichters: Das Bild stellt mehr Fragen, als es beantwortet, und regt so die Vorstellungskraft des Betrachters an. Wird das Flugzeug sicher landen oder abstürzen? Wohin ist es unterwegs? Wer ist der silhouettenhafte Mann im Vordergrund? Dieses Foto vermittelt den Eindruck einer sich entfaltenden Geschichte und einer Bewegung, die den Betrachter einlädt, die Lücken zu füllen. - Australische Porträtfotografin, Jessica HromasKommentar des Preisrichters: Neben dem Äußeren ist es noch wichtiger, das Innere der Personen, ihren Charakter oder ihre Gefühle in diesem Moment zu erfassen. Es gibt viele Gemälde, Fotos und Videos von Adlern, aber ich werde mich sicher immer an dieses erinnern - es fängt die wahre Seele des Adlers ein. Unter seinem dicken Federkleid befinden sich seine scharfen, furchteinflößenden Augen. - Chinesischer Modefotograf Pei TongtongNeue Kategorien inspirieren spektakuläre KreativitätDer diesjährige Wettbewerb umfasste eine Reihe von Kategorien, darunter Night Walk, Portrait, Art & Fashion, Outdoor, Hello Life, Storyboard, Action und Storytelling. Neue Kategorien wurden hinzugefügt, um den Teilnehmern dabei zu helfen, ihre Kreativität zu entfalten und ihre einzigartigen Perspektiven zu präsentieren.Die 17 Kategoriebesten und die 34 "Runner-up"-Gewinner wurden aus jeder Kategorie ausgewählt und werden jeweils 1500 USD beziehungsweise 1000 USD von dem XMAGE Creation Fund erhalten.Die XMAGE Awards zeigen die professionellen Bildgebungsmöglichkeiten von XMAGEDie Huawei XMAGE Awards zeigen, wie die Marke XMAGE die Kreativität der Nutzer bei der Nutzung mobiler Geräte inspiriert. Huawei sieht in der mobilen Bildgebung ein leistungsfähiges Objektiv, um die kostbaren Momente des Lebens zu betrachten und festzuhalten, und ein Werkzeug, um visuelle Ideen zu fördern. Unser Ziel ist es, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und die Grenzen der mobilen Bildbearbeitung weiter zu verschieben.Die Huawei XMAGE Awards haben seit ihrer Einführung im Jahr 2017 einen weiten Weg zurückgelegt. Der Wettbewerb hat nicht nur viele Menschen dazu inspiriert, mit ihrem Mobiltelefon großartige Fotos zu machen, sondern ist auch zu einer Plattform für wundervolle Kreationen geworden, die Menschen einen Einblick in die Sichtweise der Fotografen auf die Welt und ihr tägliches Leben geben. Heute haben sich die XMAGE Awards zu einem bedeutenden globalen Fotografie-Event entwickelt, das eine Welle der Begeisterung bei den Menschen, die ihre Emotionen ausdrücken, Selbstvertrauen zeigen und die "Kraft des Bildes" durch mobile Fotografie entfesseln wollen, auslöst.Die vollständige Liste der Preisträger finden Sie auf unserer offiziellen Website:https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage