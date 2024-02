Huawei gewinnt Energy Globe World Award für das gemeinsam mit der Yancheng Power Supply Company von State Grid Jiangsu umgesetzte „Net Zero Carbon Intelligent Campus Project"

Trondheim, Norwegen (ots/PRNewswire) -Das Huawei Net Zero Carbon Intelligent Campus Project wurde mit dem 2023 Energy Globe World Award ausgezeichnet. Das Projekt, das auch als „Yancheng Low-Carbon & Smart Energy Industrial Park" bekannt ist, ist ein gemeinsames Projekt der Yancheng Power Supply Company von State Grid Jiangsu und Huawei. Das innovative Projekt wird für seine beeindruckende Integration sauberer Energie gewürdigt, die 85 % des Gesamtenergieverbrauchs ausmacht, wobei 100 % des Endverbrauchs mit Strom gedeckt werden. Das System spart jährlich 3 Millionen kWh Strom und sorgt so für rund 5600 Tonnen weniger CO2-Emissionen pro Jahr. Darüber hinaus wurden das Projekt auf dem World Summit on the Information Society (WSIS) 2022 mit dem Champion Prize ausgezeichnet. Dr. Anthony Hu Hao, Chief Expert der Huawei Electric Power Digitalization Business Unit, wurde für seine vorbildliche Leitung des Projekts gelobt und hielt eine Rede bei der Preisverleihung.Der Energy Globe World Award wird von einer Jury vergeben, der Organisationen wie die Energy Globe Foundation, die Organisation für industrielle Entwicklung der Vereinten Nationen und die Wirtschaftskammer Österreich angehören. Das Net Zero Carbon Intelligent Campus Project wurde 2023 aus über 2000 herausragenden Projekten aus mehr als 180 Ländern und Regionen ausgewählt und ist der einzige Gewinner dieser Auszeichnung in China. Die internationale Jury kommentierte: „Das Projekt berücksichtigt fünf Kernwerte – kohlenstofffreie Energieversorgung, Multi-Energie-Koordination, optimale Energieeffizienz, digitale Befähigung und grenzüberschreitende Innovation. Es integriert erneuerbare Energien, zentrale und dezentrale Energiesysteme, Wasserstoff und Energiespeicher. Die Herausforderungen in den Bereichen Energie, Kohlenstoff und digitale Integration werden durch einen dreidimensionalen Ansatz angegangen, der Künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT) und Cloud Computing zum Erreichen nachhaltiger und intelligenter Abläufe einbezieht. Das Projekt wird international als Musterbeispiel für Kohlenstoffneutralität und nachhaltige Entwicklung angesehen."Das preisgekrönte Projekt unter der Leitung von Dr. Anthony Hu Hao basiert auf dem kohlenstofffreien, intelligenten Energiesystem und dem von ihm entwickelten T³-Transformationsmodell, das die Bereiche Energie, kohlenstofffreie Energie und digitale Transformation umfasst. Das Projekt konzentriert sich auf die drei Szenarien „Smart Zero Carbon", „Smart Energy" und „Smart Campus" um eine intelligente Integration von Planung, Bau und Betrieb zu erreichen. Es ist ein Beispiel für den Aufbau eines umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen, sicheren und effizienten Energiesystems in Campusszenarien. Außerdem unterstützt es Städte und Länder bei der Verwirklichung ihrer Ziele zum Erreichen von Klimaneutralität.Das Projekt und die Lösung wurden außerdem auf dem World Summit on the Information Society (WSIS (https://e.huawei.com/en/news/ebg/2022/huawei-intelligent-carbon-campus-solution)) 2022 im Juni 2022 mit dem Champion Prize ausgezeichnet und als eines der „Top 10 Global Projects" mit dem Paulson Prize for Sustainability 2022 (https://www.paulsoninstitute.org/press_release/paulson-institute-announces-2022-paulson-prize-nominees/) prämiert. Die zentralen Theorien, Architekturen und Modelle des Projekts wurden auf der IEEE International Conference on Energy Internet and Energy System Integration und auf dem International Power and Energy Development Forum 2023 mit zwei Preisen für die beste Publikation (Best Paper) und die beste Berichterstattung (Best Report) (https://e.huawei.com/en/news/2023/industries/grid/electricity-energy-best-paper-report) ausgezeichnet.Huawei hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Partner für den Wandel in der globalen Stromwirtschaft zu werden. Das Unternehmen bietet szenariobasierte Lösungen für Stromerzeugung, -übertragung, -umwandlung, -verteilung und -verbrauch. Die Lösungen und erfolgreichen Projekte tragen dazu bei, dass globale Energieversorgungsunternehmen eine sichere, effiziente, umweltfreundliche und innovative Transformation durchlaufen können. Auf diese Weise ebnet Huawei den digitalen Weg für die globale Energiewende und das Erreichen der Klimaneutralitätsziele.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2332113/image_5027084_38816277.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-gewinnt-energy-globe-world-award-fur-das-gemeinsam-mit-der-yancheng-power-supply-company-von-state-grid-jiangsu-umgesetzte-net-zero-carbon-intelligent-campus-project-302051961.htmlPressekontakt:Jiayue Li,iris.lijiayue@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell