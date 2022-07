Huawei erweitert Fast Track Promotion für schnelle Lieferung um optische Netzwerkterminals und DCI-Lösungen

Weitere Suchergebnisse zu "DCI":

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -· IP Fast Track und Storage Fast Track Promotions jetzt bis zum 30. September verlängertHuawei unterstützt seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation durch Produkte mit wesentlich schnellerer Lieferung als bei der Konkurrenz.Seit August 2021 hat das IP-Fast-Track-Programm von Huawei mehr als 400 Kunden und Partner in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Fertigung und Einzelhandel bei der Beschleunigung Ihrer Netzwerkmodernisierung mit der Fast Track Promotion unterstützt.Nach dem Erfolg anderer Fast Track Promotions erhalten Kunden nun bis zum 30. September ausgewählte Optische Netzwerk Terminal Router (https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-transmission-access/promotion/ont?utm_campaign=01WEUHQ225401U&utm_medium=weumedia&utm_source=prnewswire&source=prnewswire&utm_object=pressrelease&utm_content=fasttrackseries) (ONT) innerhalb von vier Wochen. Diese Geräte bieten den Verbrauchern Zugang zu Ultrabreitband und unterstützen eine hohe Leistung, eine breite Abdeckung für die Nutzer und stabile Sprach-, Internet- und HD-Video-Services.Data Center Interconnect (https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-transmission-access/promotion/dci?utm_campaign=01WEUHQ225401U&utm_medium=weumedia&utm_source=prnewswire&source=prnewswire&utm_object=pressrelease&utm_content=fasttrackseries) (DCI)-Lösungen wie der OptiXtrans DC908 sind jetzt bis zum 31. Dezember für eine vierwöchige Lieferung qualifiziert. Diese bieten die optimale Infrastruktur für die digitale Transformation in verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Energie, Behörden und OTT. Sie lassen sich innerhalb von nur acht Minuten vollständig einrichten und zeichnen sich durch Ultrabreitband, eine einfache Integration sowie proaktive KI-gestützte Betriebs- und Wartungsfunktionen (O&M) aus.Beide Produktreihen sind die neuesten Mitglieder der Fast Track Series (https://e.huawei.com/de/special_topic/event/2022q2/WEU-Fast-Track-Series?utm_campaign=01WEUHQ225401U&utm_medium=weumedia&utm_source=prnewswire&source=prnewswire&utm_object=pressrelease&utm_content=fasttrackseries), die aus vier verschiedenen Produktgruppen besteht. Zusätzlich zu den IP Fast Track Promotions (https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-networks/delivery-promotion?utm_campaign=01WEUHQ225401U&utm_medium=weumedia&utm_source=prnewswire&source=prnewswire&utm_object=pressrelease&utm_content=fasttrackseries) bietet Huawei auch eine zweiwöchige Lieferfrist für ausgewählte Flash-Speicher (https://e.huawei.com/de/products/storage/all-flash-storage/flash-only-plus?utm_campaign=01WEUHQ225401U&utm_medium=weumedia&utm_source=prnewswire&source=prnewswire&utm_object=pressrelease&utm_content=fasttrackseries)-Produkte, z. B. Huawei OceanStor Dorado 3000/5000 V6 All-Flash Storage und Huawei OceanStor 2600 V5 Hybrid Flash Storage. Aufgrund der starken Kundennachfrage wird die Aktion für beide Gruppen nun bis zum 30. September verlängert.Todd Sun, Vizepräsident der Western Europe Enterprise Business Group von Huawei, kommentierte: „In einer Zeit, in der die Lieferung von Konkurrenzprodukten bis zu neun Monate dauern kann, ist unsere Zusage, ausgewählte Artikel innerhalb eines Zeitfensters von 2 bis 4 Wochen zu liefern, umso beeindruckender. Unsere Produkte sind für ihren Wert und ihre Qualität bekannt, und diese kurze Lieferfrist ist ein zusätzliches Plus für unsere Kunden.Huawei hat sich verpflichtet, mit Kunden und Partnern in jedem Bereich zusammenzuarbeiten, um einen schnellen und bequemen Zugang zu innovativen Lösungen zu ermöglichen, und unterstützt sie mit vorteilhaften Preisen und beschleunigter Lieferung im Rahmen unserer Fast Track PromotionDiese Aktion gilt für ausgewählte IP-, Speicher- und DCI-Produkte für Kunden in Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, der Republik Irland, Portugal, Spanien und der Schweiz.Die Aktion für ONT-Produkte gilt dagegen für Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, die Republik Irland, Portugal und die Schweiz.Informationen zu den einzelnen Produktgruppen der Fast Track Series finden Sie unter den folgendenLinks:· IP Fast Track (https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-networks/delivery-promotion?utm_campaign=01WEUHQ225401U&utm_medium=weumedia&utm_source=prnewswire&source=prnewswire&utm_object=pressrelease&utm_content=fasttrackseries)· Storage Fast Track (https://e.huawei.com/de/products/storage/all-flash-storage/flash-only-plus?utm_campaign=01WEUHQ225401U&utm_medium=weumedia&utm_source=prnewswire&source=prnewswire&utm_object=pressrelease&utm_content=fasttrackseries)· ONT Fast Track (https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-transmission-access/promotion/ont?utm_campaign=01WEUHQ225401U&utm_medium=weumedia&utm_source=prnewswire&source=prnewswire&utm_object=pressrelease&utm_content=fasttrackseries)· DCI Fast Track (https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-transmission-access/promotion/dci?utm_campaign=01WEUHQ225401U&utm_medium=weumedia&utm_source=prnewswire&source=prnewswire&utm_object=pressrelease&utm_content=fasttrackseries)Für allgemeine Informationen über die Fast Track Series klicken Sie bitte hier (https://e.huawei.com/de/special_topic/event/2022q2/WEU-Fast-Track-Series?utm_campaign=01WEUHQ225401U&utm_medium=weumedia&utm_source=prnewswire&source=prnewswire&utm_object=pressrelease&utm_content=fasttrackseries).Informationen zu HuaweiHuawei ist ein Privatunternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) Infrastruktur und intelligenten Geräten. Das Unternehmen mit etwa 197.000 Beschäftigen ist in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig und bedient weltweit mehr als drei Milliarden Menschen.Huawei hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen, indem wir jedem Einzelnen, jedem Haus und jeder Organisation die digitale Welt näherbringen.Huawei KontaktFür Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Bing Hao, Bing.Hao@huawei.com, Patrick Berger, Patrick.Berger@huawei.com, +49 (0) 17610079267Image - https://mma.prnewswire.com/media/1854278/Huawei_EBG_Western_Europe.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpgOriginal-Content von: Huawei EBG Western Europe, übermittelt durch news aktuell