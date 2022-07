Huawei erleichtert Betreibern die Cloud-Transformation, um das Potential von Konnektivität freizusetzen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Peng Song, Präsident von Huawei Carrier BG Marketing & Solution Sales Dept, sprach heute auf dem Carrier Cloud Transformation Summit während der Win-Win-Huawei Innovation Week über die neuesten Pläne des Unternehmens für die Transformation der Betreiber-Cloud. Er erläuterte, wie Huawei diese Veränderungen unterstützen möchte, indem es dabei hilft, den Wert des Netzwerks zu steigern, die Service-Innovation zu beschleunigen und den Telekommunikationsbetrieb zu optimieren, um die Vorteile der Konnektivität zu nutzen.Die Cloud wird zu einem entscheidenden Bestandteil der digitalen Transformation in der Industrie und gilt mittlerweile als zentraler Wirtschaftsfaktor, da sie in der Lage ist, die Wirtschaftsstruktur und die Marktlandschaft einzelner Branchen neu zu gestalten.Die Telekommunikationsbranche befindet sich bereits in einer kritischen Phase ihrer eigenen Cloud-Transformation, die viele neue Chancen und Herausforderungen mit sich bringt. es wird erwartet, dass 15 % der Betreiber bis Ende 2023 eine umfassende Cloud-Strategie entwickeln und vollständig umsetzen werden, was zu einem Telekommunikations-Cloud-Markt im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar führen wird. Um diese Expansion zu unterstützen und von den neuen Märkten, die diese Technologien schaffen, zu profitieren, müssen die Betreiber dem Aufbau einer effizienteren und flexibleren IKT-Infrastruktur Vorrang einräumen.Peng ist der Ansicht, dass die Cloud-Transformation der Betreiber auf der Kommunikationstechnologie (CT) basieren sollte und dass die Betreiber die einzigartigen Stärken der Telekommunikationsbranche und der Cloud-Transformation nutzen sollten, um den Wert ihrer Netzwerke und Dienste zu steigern.Er betonte, dass es drei Bereiche gibt, auf die sich die Betreiber konzentrieren müssen, um die sich bietenden Chancen zu nutzen:Was den Wert des Netzes betrifft, so müssen die Betreiber erstens die Netzgrenzen mit der Cloud erweitern und den Wert des Netzes im B2B-Markt verbessern, um sicherzustellen, dass diese Fortschritte mehr Kunden zugute kommen. Die Netze sind die wichtigsten Vermögenswerte der Betreiber, und die Betreiber können diesen Vorteil nutzen und die Cloud-Transformation auf synergetische Weise vorantreiben.In China bietet Huawei Netzwerk- und Edge-Cloud-Funktionen an, mit denen Betreiber ihren Unternehmenskunden Lösungen für eine höhere Produktivität anbieten können, wodurch sich ihr adressierbarer Markt um 25% vergrößert.Zweitens müssen die Betreiber im Hinblick auf die digitale Innovation Cloud-Plattformen für die Innovation digitaler Dienste aufbauen, die sie nutzen können, um neue Dienste schneller auf den Markt zu bringen. Gemeinsame Cloud-Plattformen, die eine Brücke zwischen Telekommunikationsdiensten und digitalen Diensten schlagen, werden die Innovation weiter beschleunigen und die Möglichkeiten der Kundengewinnung verbessern.In Europa hat Huawei Betreibern bereits dabei geholfen, Entwicklungs- und Testumgebungen sowie Hunderte von Diensten auf die Huawei Cloud-Plattform zu migrieren. Dies hat einigen Betreibern geholfen, die Markteinführungszeit für neue Dienste durch den Einsatz einer agilen Entwicklungsplattform und von Telekom-PaaS-Funktionen um 75% zu verkürzen.Drittens müssen die Betreiber im Hinblick auf den Telekommunikationsbetrieb vorintegrierte Cloud-Lösungen nutzen, die speziell für die Telekommunikationsbranche entwickelt wurden, um ein nachhaltiges Wachstum ihres Hauptgeschäfts zu unterstützen. Die Transformation der Telekommunikationswolke erfordert Cloud-Plattformen mit einer verteilten Architektur, die den Anforderungen an Datensicherheit und -management adaptiver Telekommunikationsdienstarchitekturen gerecht werden. Ein vernünftiger Zeitplan für die Umstellung auf die Cloud ist ebenfalls erforderlich, um sicherzustellen, dass die Dienste zuverlässig in die Cloud migriert werden.In Asien hat Huawei verteilte Clouds eingesetzt, um ein breites Spektrum an Betreiberdiensten und -funktionen zu verwalten, und den verteilten Datensee von Huawei verwendet, um korrelierte Datenanalysen für verschiedene Dienste durchzuführen, wodurch die Erfolgsrate bei der Vermarktung von 5G-Paketen um 180 % verbessert wurde.Peng schloss seine Rede mit der Feststellung, dass es für den Erfolg der Cloud-Transformation und die Bereitstellung hochwertiger Dienste für die Kunden wichtig ist, dass die Betreiber strategische Partnerschaften mit Unternehmen eingehen, die die Telekommunikationsbranche genau kennen und wissen, wie sie die Stärken der Telekommunikation nutzen können. Bis Ende 2021 hatte Huawei mit mehr als 120 Betreibern weltweit intensiv an Cloud-Diensten gearbeitet. Huawei hat sich verpflichtet, weiter in IKT zu investieren und seine lokalisierten Servicekapazitäten weltweit zu nutzen, um die Cloud-Transformation von Betreibern zu beschleunigen und die Vorteile der Konnektivität freizusetzen.Die Win-Win-Huawei-Innovationswoche findet vom 18. bis 21. Juli in Shenzhen, China, statt. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern befassen wir uns mit Themen wie 5.5G, grüner Entwicklung und digitaler Transformation, um den gemeinsamen Erfolg in der digitalen Wirtschaft zu planen.