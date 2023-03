Huawei bringt die branchenweit erste Dual-Engine-Container-Lösung auf den Markt und fördert damit den Übergang zu 5,5 G

Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Auf der Huawei-Veranstaltung zur Einführung von Produkten und Lösungen, die am 27. Februar während der MWC23 stattfand, verkündete Richard Liu, Präsident der Huawei Cloud Core Network Product Line, die Veröffentlichung der weltweit ersten Dual-Engine Container-Lösung, die sowohl VMs als auch Container in einer einzigen Architektur beherbergt. Es wurde entwickelt, um eine voll integrierte Cloud-Basis für Telekommunikationsunternehmen zu schaffen, die die Leistung und Zuverlässigkeit des Netzes verbessert und den Übergang zu einer 5,5 G-Zukunft erleichtert.Die Telekommunikationsbranche hat im letzten Jahrzehnt eine rasante Entwicklung in Richtung Cloud erlebt. Während dieses Prozesses verhalfen VM-basierte Implementierungen den Akteuren der Branche zu einem enormen Geschäftserfolg. Die Telco-Cloud hat sich zu einer der wichtigsten Infrastrukturen für die mobile Kommunikation entwickelt. Mit der Ankunft von 5,5 G ist die Container-basierte Bereitstellung die Hauptrichtung für die Betreiber bei der Entwicklung von Cloud-basierten Netzwerken geworden. Die Container müssen jedoch noch verbessert werden, um den Anforderungen von Netzbetreibern gerecht zu werden und die für Telekommunikationsdienste im 5,5 G-Zeitalter erforderliche hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit, einfache Wartung und Instandhaltung sowie eine reibungslose Weiterentwicklung zu ermöglichen.Huawei hat mit der Einführung der branchenweit ersten Dual-Engine Container-Lösung, die VMs und Container im selben Ressourcenpool unterbringt, eine Vorreiterrolle übernommen. Schlüsseltechnologien wie programmierbares High-Performance-Framework, Subhealth-Erkennung, schichtenübergreifende Fehlerabgrenzung und Speicherumgehung werden genutzt, um die Cloud-native-Fähigkeiten der Betreiber weiter zu verbessern. Diese vollständig konvergente Architektur übertrifft die VM-basierte-Architektur, befreit die vorhandene Software von entsprechenden Upgrades, verbessert die Zuverlässigkeit des Netzwerks und erleichtert die Wartung und Instandhaltung.Mit dieser Lösung können sowohl VMs als auch Container in Übereinstimmung mit den ETSI-Standards verwaltet werden. Sie ermöglicht es den Betreibern, Container durch Kapazitätserweiterung anstelle einer Neuinstallation in ihre bestehenden Netze zu integrieren, und erleichtert die gemeinsame Nutzung von Ressourcen. All das stärkt die Integration und verkürzt die Markteinführungszeit (TTM). Auf dem Weg zu einem reinen Container-Netzwerk wählt Huawei eine solche deterministische Architektur, um die Ungewissheiten anzugehen, die das Tempo des Fortschritts beeinflussen, und um die Verschmelzung von Ressourcen, Management und Bereitstellung zu realisieren.Richard erwähnte auf der Veranstaltung, dass die Branche in das Zeitalter von 5,5 G eintritt. Es entstehen neue Dienste und Szenarien, die neue Anforderungen an Netzwerke stellen. Die Dual-Engine-Container-Lösung wird Betreibern dabei helfen, ihre Netzwerkbasis zu festigen, Serviceinnovationen zu beschleunigen und Wettbewerbsvorteile zu schaffen, um letztendlich geschäftlichen Erfolg zu erzielen.Huawei wird mit Partnern aus der Branche zusammenarbeiten, um die Netzwerk-Konnektivität kontinuierlich zu verbessern, umfassende Service-Szenarien zu ermöglichen und Betreibern dabei zu helfen, beim Aufbau einer intelligenten Welt einen Mehrwert für die Branche zu schaffen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011971/image_5001747_51278344.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-die-branchenweit-erste-dual-engine-container-losung-auf-den-markt-und-fordert-damit-den-ubergang-zu-5-5-g-301759886.htmlPressekontakt:Hao Liu,liuhao@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell