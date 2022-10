Huawei bringt Speicher-Portfolio für verschiedene Datenanwendungen in Europa auf den Markt

Paris (ots/PRNewswire) -Auf der Huawei Connect 2022 Paris präsentierte Huawei sein innovatives, datenzentriertes Konzept für die Datenspeicherung. Darüber hinaus hat das Unternehmen szenariospezifische Speicherprodukte und -lösungen auf den Markt gebracht, die die Datenproduktivität in europäischen Unternehmen steigern sollen.„Wir sind fest entschlossen, unser Wissen über Speicherlösungen mit unseren europäischen Partnern und Kunden auch in Zukunft zu teilen.", sagt Dr. Assaf Natanzon, Chief Architect of Huawei Data Storage.Dr. Assaf Natanzon ist überzeugt, dass die Datenspeicherung in der digitalen Ära drei große Veränderungen durchläuft:- Die Integration verteilter Datenbanken, von Big Data und KI-Technologien wird die Nutzungsmöglichkeiten für Daten noch vielfältiger machen.- Daten werden immer komplexer, was eine schnellere Datenanalyse und Verarbeitung in Echtzeit erfordert.- Die digitale Resilienz von Unternehmen ist wichtiger denn je.Als Reaktion auf die Speicherentwicklung folgt Huawei dem datenzentrierten Ansatz und bringt szenariospezifische Speicherprodukte und -lösungen auf den Markt, um die digitale Transformation in Europa zu unterstützen.Multi-Cloud Eine Kombination aus öffentlichen und privaten Multi-Clouds ist die beste Wahl für die Cloud-Transformation. Die gemeinsame Nutzung von zentralem Datenspeicher und der Einsatz von cloud-übergreifenden Anwendungen stellen die optimale Multi-Cloud-Architektur für Unternehmen dar. Huawei Storage hält sich an diese innovative Praxis.Produktion und Transaktionen OceanStor Dorado All-Flash Storage bietet SAN- und NAS-Funktionen mit führender Zuverlässigkeit und Leistung, die sich besonders für zentrale Bankensysteme im Finanzwesen und Krankenhaus-Informations-Systeme (KIS) eignen. Sowohl NAS als auch SAN nutzen die SmartMatrix Full-Mesh-Architektur sowie FlashLink-Algorithmen zur Zusammenarbeit von Festplatten-Controllern. Darüber hinaus bietet OceanStor Dorado die einzige aktiv-aktive NAS-Lösung der Branche.Datenanalyse OceanStor Pacific Scale-Out Storage beseitigt Leistungs-, Protokoll- und Kapazitäts-Engpässe bei der Datenanalyse durch bahnbrechende Architekturen wie einem Datenfluss, der sich an hohe und niedrige I/O-Raten anpasst, Hardware mit extrem hoher Dichte und Erasure Coding (EC)-Algorithmen, die die Verarbeitungseffizienz der Datenanalyse um mehr als 30 % verbessern.Datenschutz Huawei Storage bietet einen umfassenden Datenschutz. Für die Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery, DR) bietet Huawei mehrere DR-Lösungen an, z. B. lokale Hochverfügbarkeit (HA), innerstädtisches aktiv-aktives und geo-redundantes 3DC. Für die Sicherung von Servicedaten bietet OceanProtect eine dreimal höhere Backup-Bandbreite und eine fünfmal höhere Wiederherstellungs-Bandbreite als vergleichbare Produkte zusammen mit einem ultimativen Datenreduktionsverhältnis von 72:1. Die Huawei-Speicherlösung zum Schutz vor Ransomware deckt Primär- und Backup-Speicher ab und verwendet Modelle für maschinelles Lernen zur Erkennung von Ransomware mit einer Erkennungsrate von 99 %.Dr. Assaf Natanzon merkte an: „In dieser Ära der Datenexplosion boomen die Datenanwendungen. Huawei Data Storage hat es sich zum Ziel gesetzt, eine datenzentrierte, vertrauenswürdige Speicherbasis für verschiedene Anwendungen zu schaffen, um die Datenproduktivität zu steigern."Informationen zu Huawei Huawei ist ein Privatunternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet. Das 1987 gegründete Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturen für Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und intelligenten Geräten. Das Unternehmen beschäftigt rund 197.000 Mitarbeiter, ist in über 170 Ländern und Regionen tätig und bedient weltweit über drei Milliarden Menschen.Huawei hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen, indem wir jedem Einzelnen, jedem Haushalt und jedem Unternehmen die digitale Welt näher bringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925044/Huawei_Dr_Assaf_Natanzon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpgKontakt:Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Cui Yubin: cuiyubin1@huawei.com oder telefonisch unter +32 473196106.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/huawei-bringt-speicher-portfolio-fur-verschiedene-datenanwendungen-in-europa-auf-den-markt-301654981.htmlOriginal-Content von: Huawei EBG Western Europe, übermittelt durch news aktuell