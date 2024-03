Huawei bringt Flaggschiff IdeaHub ES2 Plus auf den Markt, führendes Smart Office für Unternehmen

Barcelona, Spanien, 1. März 2024 (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC Barcelona 2024 stellte Huawei ein neues Flaggschiff-Whiteboard für die Zusammenarbeit vor, den IdeaHub ES2 Plus. Das Produkt, das sich durch mehrere technische Durchbrüche und Produktinnovationen auszeichnet, wird voraussichtlich einen Maßstab für die neueste Generation digitaler und intelligenter Bürolösungen für Unternehmen setzen.Der IdeaHub ES2 Plus verfügt über eine Vielzahl von verbesserten Funktionen in den folgenden Bereichen:- Intelligente Video-FunktionenEin intelligentes Kamerasystem mit drei Objektiven, Galileo's Eyes genannt, ist in der Lage, in nur einer Sekunde den Fokus zwischen den Sprechern zu wechseln, um nahtlose Übergänge in Meetings mit mehreren Sprechern zu ermöglichen. Es kann Stimmen in bis zu acht Metern Entfernung erkennen und Lautsprecher im optimalen Goldenen Schnitt von 60 % anzeigen. Darüber hinaus kann es zwei Sprecher auf demselben Bildschirm anzeigen, wenn sie sich gemeinsam unterhalten.- Intelligente Audio-FunktionenDie Lösung unterstützt eine 12-Meter-Schallabnahme und nutzt die intelligente Beamforming-Schallabnahmetechnologie, um über 300 Arten von Geräuschen in Besprechungsräumen effektiv zu eliminieren und eine klare Audioqualität für alle Teilnehmer zu gewährleisten. Darüber hinaus schafft die akustische Baffle-Funktion einen eigenen Besprechungsraum, indem sie Außengeräusche über den festgelegten Bereich hinaus ausblendet.- Intelligentes BüroDie doppelte Spiegelungs- und Steuerungsfunktion des IdeaHub ermöglicht es Ihnen außerdem, den Bildschirm auf Ihren persönlichen Geräten zu sehen und zu steuern, während die Vortragenden die Kontrolle über ihre persönlichen Geräte vom IdeaHub selbst aus behalten können. Außerdem kann sie die 4K-Bildrate von 30 auf 60 Bilder pro Sekunde verdoppeln und so für seidenweiche Videos bei Meetings sorgen. Das Produkt unterstützt außerdem professionelle 4K-Videokonferenzen, 1080p Huawei Cloud Meeting und die Bring Your Own Meeting (BYOM)-Funktion, die den Benutzern zusätzliche Flexibilität bietet.Neben dem IdeaHub ES2 Plus hat Huawei Intelligent Collaboration eine Reihe von Produkten auf den Markt gebracht, die für alle Büroszenarien geeignet sind und die organisatorische Effizienz steigern. Dazu gehören der IdeaHub ES2, der IdeaHub B3 für leichte Unternehmensbüros und der IdeaPresence LED-Großbildschirm für große Besprechungsräume der Spitzenklasse.Von Besprechungen bis hin zu digitalen Büros - Huawei Intelligent Collaboration ist bestrebt, die effiziente Verbindung und Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen und Unternehmen zu erleichtern, die Digitalisierung in jeden Arbeitsbereich zu bringen und eine intelligente Welt aufzubauen, in der alles miteinander verbunden ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2350037/image_986294_47130735.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4102704-1&h=1996336831&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4102704-1%26h%3D1733262127%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2350037%252Fimage_986294_47130735.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2350037%252Fimage_986294_47130735.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2350037%2Fimage_986294_47130735.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-flaggschiff-ideahub-es2-plus-auf-den-markt-fuhrendes-smart-office-fur-unternehmen-302077332.htmlPressekontakt:hwebgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell