Huawei bringt 36 neue Produkte und Lösungen auf den Markt, um die digitale Transformation und intelligente Modernisierung von KMUs zu beschleunigen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Auf der MWC Barcelona 2024 hielt Huawei eine Geschäfts- und Vertriebssitzung mit dem Thema Accelerating Digital and Intelligent Transformation of SMEs (Digitale und intelligente Transformation von KMUs beschleunigen). Das Handels- und Vertriebsgeschäft von Huawei feierte auf der MWC sein Debüt. Damit zeigt Huawei seine Entschlossenheit, verstärkt in den KMU-Markt zu investieren.Auf dem kommerziellen Markt hat Huawei 17 neue Produkte und 7 neue Lösungen für Branchen wie Bildung, Gesundheitswesen, Hotellerie, Einzelhandel und KMU vorgestellt. Beispielsweise ermöglicht die SD-Branch-Netzwerklösung von Huawei für Multi-Branch-Szenarien in verschiedenen Branchen die Bereitstellung in einer einzigen Filiale innerhalb von 10 Minuten und die Bereitstellung in 1000 Filialen innerhalb eines Tages. Für KMU-Büroszenarien unterstützt die effiziente, sichere und umfassende All-Flash OceanStor Dorado 2100-Lösung die Anwendungsbereitstellung durch Scannen von Barcodes und ermöglicht eine reibungslose gemeinsame Nutzung von Dateien.Laut Zhang Haiping, Direktor von Commercial Business bei Huawei Enterprise Sales, wird Huawei weiterhin marktfähige Produkte und Lösungen für KMUs auf der Grundlage von Anwendungsszenarien der Industrie entwickeln. Durch die Partnerzentrierung wird Huawei die Vertriebs- und Servicesysteme zur Unterstützung der Partner kontinuierlich optimieren, mehr Leistungsgarantien und Anreizmaßnahmen bieten und mit den Partnern zusammenarbeiten, um die Kunden zu bedienen.Für das Vertriebsgeschäft hat HUAWEI eKit 12 neue Produkte in Bereichen wie KMU-Netzwerke, intelligente Zusammenarbeit und MiniFTTO eingeführt. Dazu gehören:- Wi-Fi 7 eKitEngine AP371, entwickelt für VR, Live-Übertragungen und andere Szenarien mit hohem Datenverkehr- eKitEngine AP661, geeignet für High-Density-Szenarien wie zum Beispiel Bildungsumgebungen und Büros- eKitEngine AP761, maßgeschneidert für Outdoor-Szenarien wie Spielplätze und kleine Plätze- HUAWEI IdeaHub B3, ein leichter, intelligenter Bildschirm für die Zusammenarbeit im Büro, der für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurdeHUAWEI eKit ist davon überzeugt, dass es wichtig ist, auf Händler zu setzen und sich auf Unterauftragnehmer zu konzentrieren. Ziel ist ein vollständiges Vertriebssystem und eine gesunde Marktordnung. Laut Wei Xianbin, Director of Distribution Business bei Huawei Enterprise Sales, entwickelt HUAWEI eKit marktfähige Produkte und szenariobasierte Portfolios für KMUs, Budget-Hotels, Grund- und weiterführende Schulen und andere typische Szenarien. HUAWEI eKit unterstützt den effizienten Betrieb bei Vertriebspartnern durch seine digitale Plattformen – die HUAWEI eKit Website und die App. HUAWEI eKit hat sich zum Ziel gesetzt, Produkte, digitale Plattformen und Dienstleistungen anzubieten, die einfach zu kaufen, zu verkaufen, zu installieren, zu warten, zu erlernen und zu nutzen sind, und mit Partnern gemeinsam eine neue Zukunft zu schaffen.