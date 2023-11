Huawei baut grüne, Ultra-Breitband- und intelligente IKT-Infrastrukturnetze auf, um die intelligente Transformation der ISP-Branche zu beschleunigen

Paris (ots/PRNewswire) -Während der Huawei Connect 2023 in Paris hielt Huawei eine Sitzung zum Thema Aufbau einer grünen, Ultra-Breitband- und intelligenten Glasfaserinfrastruktur für IKT-Dienstleister (ISPs) ab. Auf der Veranstaltung diskutierte Huawei mit über 200 Kunden, Geschäftsführern, technischen Experten und Partnern über die intelligente Transformation der ISP-Branche. Sie tauschten Ideen, Lösungen und Fallstudien aus und diskutierten heiße Themen wie kohlenstoffarme und grüne Entwicklung mit dem Ziel, eine intelligente, nachhaltige und zuverlässige IKT-Infrastruktur aufzubauen, um die intelligente Umgestaltung der ISP-Branche zu fördern.In seiner Rede sagte Michael Ma, Vizepräsident von Huawei und Leiter der Abteilung für IKT-Produktportfoliomanagement und -Lösungen von Huawei, dass Digitalisierung und Intelligenz einen globalen Wandel in Gang setzen. Huawei möchte umweltfreundliche, Ultrabreitband- und intelligente IKT-Infrastrukturnetzwerke für ISPs aufbauen, um die intelligente Transformation der Branche zu beschleunigen.Gavin Gu, Präsident der Enterprise Optical Business Domain von Huawei, sagte, dass Netzwerkkonnektivität die Grundlage der digitalen, intelligenten Transformation sei. Huawei bietet die Premium-Lösung für rein optische Netzwerke für das Gigabit-Zeitalter, die ein Gigabit-Erlebnis sicherstellt und einen Mehrwert für ISPs schafft, unter anderem durch Wachstum des durchschnittlichen Umsatzes pro Benutzer (ARPU), schnellere Bereitstellung und niedrige Kosten. Darüber hinaus wird die optische Netzwerktechnologie dank ihrer einzigartigen Vorteile immer intensiver auf dem Business-to-Business-Markt (B2B) eingesetzt. Dies ist auch eine neue treibende Kraft für das kontinuierliche Wachstum von ISPs.Darüber hinaus tauschten Huawei und europäische ISPs ihre Brancheneinblicke und Best Practices aus. Zu den Gastrednern gehörten Mickael LE PORT, CEO von NGAnalytics, und Dr. Marcus Brunner vom European Telecommunications Standards Institute (ETSI).Weitere Informationen zu den neuesten Technologien und Lösungen von Huawei in der ISP-Branche finden Sie unter: https://e.huawei.com/en/industries/ict-service-provider.Informationen zu HuaweiHuawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturen für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und intelligenten Geräten. Wir beschäftigen 207.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig. Wir bieten mehr als drei Milliarden Menschen weltweit unsere Dienstleistungen an.Unsere Vision und Mission besteht darin, jedem Menschen, jedem Heim und jeder Organisation die digitale Welt näher zu bringen und eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu schaffen. Zu diesem Zweck werden wir auf eine allgegenwärtige Konnektivität und einen inklusiven Netzzugang hinarbeiten und damit den Grundstein für eine intelligente Welt legen; wir werden eine breit gefächerte Rechenleistung bereitstellen, wo und wann immer Sie sie brauchen, um Cloud und Intelligenz in alle Teile der Welt zu bringen; wir werden digitale Plattformen aufbauen, um allen Branchen und Organisationen dabei zu helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden; und wir werden die Nutzererfahrung mit KI neu definieren, um sie für die Menschen in allen Aspekten ihres Lebens intelligenter und persönlicher zu gestalten, egal ob sie zu Hause, unterwegs, im Büro, beim Freizeitvergnügen oder beim Sport sind.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2282604/Huawei_Michael_Ma.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2282605/Huawei_Gavin_Gu.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1636608/4417281/Huawei_Enterprise_Logo.jpgrafal.kwiatkowski@huawei.comMedienkontakt:Rafal Kwiatkowski0048 539-531-140rafal.kwiatkowski@huawei.com View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/huawei-baut-grune-ultra-breitband--und-intelligente-ikt-infrastrukturnetze-auf-um-die-intelligente-transformation-der-isp-branche-zu-beschleunigen-301995726.htmlOriginal-Content von: Huawei EBG Europe, übermittelt durch news aktuell