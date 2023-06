Huawei auf dem MWC Shanghai 2023: Förderung der 5G-Evolution in Richtung 5.5 G zur Wiederbelebung der digitalen Wirtschaft

Shanghai (ots/PRNewswire) -Huawei ist auf dem Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023 in voller Stärke vertreten, wobei alle Aktivitäten unter dem Motto „GUIDE to the Intelligent World" stehen. Die diesjährigen Aktivitäten des Unternehmens umfassen eine Erlebnisreise, die das Publikum in mehrere Städte führt, um mehr über seine Technologie und sein Geschäft zu erfahren, sowie die Einführung seiner neuesten innovativen Produkte und Lösungen für 5GigaGreen, intelligente 5G-Kernnetzwerke, intelligente OptiX-Netzwerke, Private Line + X-Produkte und andere intelligente Lösungen für die digitale Transformation.Im Rahmen dieser Aktivitäten wird Huawei auch zahlreiche Gesprächsrunden und Dialoge mit globalen Betreibern, Industriepartnern und Meinungsführern veranstalten, um eine Vielzahl von Themen zu erkunden, darunter die Beschleunigung des 5G-Wachstums, die Förderung der intelligenten digitalen Transformation und der Schritt in das 5.5G-Zeitalter, um geschäftliche, industrielle und soziale Werte zu realisieren. Das Unternehmen erklärt, dass es sein Ziel sei, neue Werte für Kunden zu schaffen und die digitale Wirtschaft durch nachhaltige Ιnnovation zu beleben.Sabrina Meng, die rotierende Vorsitzende und CFO von Huawei, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Embracing 5G transformation". Sie sagte: „Die digitale Infrastruktur der intelligenten Welt der Zukunft wird tief in jeden Aspekt unseres Lebens, unserer Branche und unserer Gesellschaft integriert sein. Sie wird nicht auf dem Fortschritt einzelner Technologien basieren, sondern auf unglaublich riesigen, komplexen Systemen – der Konvergenz mehrerer Elemente. Sie wird systemisches Denken und Design erfordern. Wenn man eine Schachpartie beobachtet, kann man das große Ganze sehen. Aber wenn man Schach spielt, konzentriert man sich auf die Details. Ebenso sind systematische Fähigkeiten zur Integration von Technologie und zur Umgestaltung des Managements entscheidend für den zukünftigen Erfolg von 5G. Sprechen wir zunächst über die Integration verschiedener Technologien. Durch systematisches Design und domänenübergreifende Innovation können wir größere Synergien zwischen Cloud, Netzwerken, Edge und Geräten erzielen. In Verbindung mit der Optimierung von Software, Hardware, Chips und Algorithmen können wir die Herausforderungen bewältigen, die mit der Entwicklung komplexer Lösungen für unterschiedliche industrielle Szenarien verbunden sind. Als Nächstes geht es um die Umgestaltung des Managements. Bei der digitalen und intelligenten Transformation geht es nicht nur um Technologie selbst. Es geht mehr darum, Ihren Managementansatz umzugestalten. Die Digitalisierung erfordert eine Neudefinition der Beziehungen zwischen Menschen, Ereignissen, Dingen und Theorien sowie einen offeneren, zukunftsgerichteten Managementansatz, um zukünftige Herausforderungen anzugehen."Derzeit gibt es weltweit mehr als 1,2 Milliarden 5G-Nutzer, und die Betreiber, die die Entwicklung von 5G schnell vorangetrieben haben, profitieren bereits von den ersten Vorteilen. Dies ist auf die zunehmenden Netzwerkanforderungen zurückzuführen, die durch neue Anwendungen in verschiedenen Märkten entstehen. Auf dem Verbrauchermarkt erfordern neue Dienste wie New Calling, Cloud-Telefone und brillenloses 3D schnellere Datenraten und geringere Latenzzeiten, während sich auf dem Industriemarkt das RedCap-Ökosystem weiterentwickelt hat, der passive IoT-Markt expandiert und das Internet der Fahrzeuge (Internet of Vehicles, IoV) höhere Uplink-Geschwindigkeiten erfordert. Diese Anwendungen für alle Szenarios werden voraussichtlich zu 100 Milliarden Verbindungen führen. Diese neuen Servicemodelle sollen auch die Modernisierung der Branche vorantreiben, die eine zweite Welle von Vorteilen mit sich bringen wird.Kommerzielle 5G-Dienste kamen vor vier Jahren auf den Markt und wurden seitdem in mehr als 17.000 privaten Netzwerkprojekten auf der ganzen Welt eingeführt. Sowohl die Einnahmen aus privaten 5G-Netzwerken als auch die Anzahl der Industrieanschlüsse haben sich verdreifacht. Darüber hinaus haben viele Betreiber die aus 5GtoB-Privatnetzwerken erzielten Einnahmen in Höhe von 10 Milliarden CNY genutzt, um die Einnahmen im Bereich DICT (Data, Information, Communication, Technology) durch Cloud, Datenspeicherung und Plattformdienste um 100 Milliarden CNY zu steigern. Viele 5GtoB-Dienste wurden zwar in China erprobt, haben sich aber inzwischen auf andere Teile der Welt ausgeweitet und wurden im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika kommerziell repliziert. Diese Dienste ermöglichen es Industriekunden, Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern, während sie gleichzeitig eine intelligente digitale Transformation in Branchen wie Fertigung, Häfen, Bergbau, Ölfeldern und dem Gesundheitswesen ermöglichen.5.5G rückt auch der Kommunikationsbranche schnell näher. Es wird erwartet, dass 5.5G-Technologien die Netzwerkkapazitäten um das 10-fache verbessern und 100-mal mehr Geschäftsmöglichkeiten für Betreiber schaffen. Auf dem diesjährigen MWC Shanghai stellt Huawei vier der wichtigsten Funktionen von 5.5G vor: 10 GBit/s Downlink, 1 GBit/s Uplink, 100 Milliarden Verbindungen und native KI. Außerdem werden die fünf Konnektivitätsbereiche erforscht, die mit 5.5G zum Mainstream werden sollen: Konnektivität für Menschen, für Dinge, für Fahrzeuge, für Industrien und für Haushalte. Huawei hat bereits damit begonnen, eine Reihe von Betreibern auf der ganzen Welt bei der kommerziellen Verifizierung von 5.5G zu unterstützen. Die 5.5G-Branche wird weiterhin schnell wachsen, da die erste Version der 5.5G-Standards voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 eingefroren wird und die damit verbundenen Technologien bereits umfassend verifiziert wurden.Der MWC Shanghai 2023 findet vom 28. Juni bis zum 30. Juni in Shanghai, China, statt. Huawei wird seine Produkte und Lösungen an den Ständen E10 und E50 in Halle N1 des Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) vorstellen. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern tauchen wir in Themen wie die Beschleunigung des 5G-Wachstums, den Übergang in die 5.5G-Ära und die intelligente digitale Transformation ein. 5.5G schafft neue Geschäftswerte in Bereichen wie der Vernetzung von Menschen, dem Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und dem Internet der Fahrzeuge (Internet of Vehicles, IoV) und unterstützt unzählige Branchen auf dem Weg zu einer intelligenten Welt. Weitere Informationen finden Sie auf: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.