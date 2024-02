Huawei Yang Chaobin: Telekommunikations-Basismodell beschleunigt intelligente Transformation von Betreiberunternehmen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC Barcelona 2024 stellte Yang Chaobin, Board-Mitglied und President für IKT-Produkte und -Lösungen von Huawei, das erste Basismodell für die Telekommunikationsbranche vor.Das Telecom Foundation Model von Huawei umfasst intelligente Schlüsseltechnologien, die Serviceinnovationen unterstützen, die Betriebseffizienz verbessern, die Netzwerkproduktivität revolutionieren und 5.5G-Entwicklungsziele im Bereich der Intelligenz verwirklichen. Die technologische Innovation in der Telekommunikationsbranche hat in der Vergangenheit zu produktiveren Betreibernetzen, aber auch zu einer höheren Nachfrage nach Dienstleistungen geführt. 5.5G hat die Netzfähigkeiten erweitert, die das Entstehen vielfältigerer Dienste und einen größeren Geschäftserfolg für die Betreiber unterstützen. Erwartungen zufolge steht der Branche ein bedeutender technologischer Wandel bevor, da diese Dienste eine höhere Intelligenz benötigen, die eine flexible Bereitstellung von Diensten, eine präzise Gewährleistung des Nutzererlebnisses und einen effizienten Betrieb und die Wartung über verschiedene Bereiche hinweg ermöglicht.Das Telecom Foundation Model von Huawei wird sich auch in den kommenden Jahren bewähren und nutzt die mehr als 30-jährige Erfahrung von Huawei im Bereich der Serviceunterstützung.Yang kommentiert: „Das Huawei Telecom Foundation Model nutzt die Stärken von Huawei in der intelligenten Technologie und bietet zwei Arten von Anwendungen: rollenbasierte Kopiloten und szenariobasierte Agenten. Es wird den Betreibern helfen, ihre Mitarbeitenden zu unterstützen und die Nutzerzufriedenheit zu erhöhen, was wiederum die Netzproduktivität verbessert.Dieses Modell erleichtert den Betreibern die Implementierung intelligenter Funktionen, indem es intelligente natürlichsprachliche Interaktionen für verschiedene Rollen unterstützt, um das Wissen und die Effizienz der Mitarbeitenden zu verbessern. Darüber hinaus bietet es intelligente Agentenanwendungen für verschiedene Betriebsszenarien, die komplexe Prozesse analysieren und aufschlüsseln und Betriebslösungen orchestrieren, um ein ansprechendes Erlebnis und eine hohe Zufriedenheit der Anwenderinnen und Anwender sicherzustellen.Durch die Einführung intelligenter Technologien wird das Huawei Telecom Foundation Model auch den Wert der Intelligenz steigern. Bei dem Event erläuterte Yang auch typische Anwendungen des Basismodells. In Anwendungsfällen der agilen Servicebereitstellung kann ein Assistent für die Servicebereitstellung aufgerufen werden, um eine präzise multimodale Bewertung und eine schnelle Servicebereitstellung zu ermöglichen. In Anwendungsfällen zur Gewährleistung des Benutzererlebnisses trägt die Optimierungsfähigkeit des Basismodells dazu bei, ein multizentrisches Benutzererlebnis zu unterstützen. Bei der assistierten Fehlersuche können prozessübergreifende Poor-QoE-Analysen und dialogbasierte Hilfestellungen die Effizienz der Fehlersuche deutlich erhöhen.Zum Abschluss seines Vortrags rief Yang die Branchenpartner dazu auf, die Anwendung dieser intelligenten Technologie durch eine gemeinsame Förderung der Industrie, Ausbildung von Talenten und Innovation von Geschäftsszenarien voranzutreiben. Zudem ermutigte er den Sektor der Telekommunikations-Basismodelle, auf bewährte Verfahren zu setzen und mehr Intelligenz in die Telekommunikationsbranche zu bringen.Der MWC Barcelona 2024 findet vom 26. bis 29. Februar in Barcelona, Spanien, statt. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in Halle 1 der Fira Gran Via vorstellen.Mit der kommerziellen Einführung von 5.5G 2024 arbeitet Huawei mit Betreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um aufregende neue Innovationen in den Bereichen Netzwerke, Cloud und Intelligenz zu entwickeln. Gemeinsam werden wir das 5G-Geschäft vorantreiben und ein florierendes Branchen-Ökosystem fördern, um eine neue Ära der intelligenten digitalen Transformation zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2348198/Yang_Chaobin_delivering_a_keynote_speech.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-yang-chaobin-telekommunikations-basismodell-beschleunigt-intelligente-transformation-von-betreiberunternehmen-302073379.htmlPressekontakt:Tao Ling,taoling1@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell