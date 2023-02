Huawei OceanStor Dorado All-Flash-Speicher von DCIG zu den besten High-End-Speicher-Arrays gewählt

Düsseldorf (ots) -Beim Benchmark von 14 Speicherlösungen zählt Huawei OceanStor Dorado zu den Top 5Die Data Center Intelligence Group (DCIG) hat Huawei OceanStor Dorado 18000 und 8000 als Top-High-End-Speicher-Arrays ausgezeichnet. Das Technologieanalyse- und Forschungsunternehmen untersuchte in seinem "Top-5-Report 2023-24" insgesamt 14 Speicherlösungen, die den DCIG-Kriterien für High-End-Speicher-Arrays entsprechen. Die Expert:innen zeichneten OceanStor Dorado von Huawei insbesondere für kontinuierliche Innovationen in puncto Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Ausfallsicherheit aus.Der jährliche DCIG-Top-5-Report analysiert führende Speicherprodukte und -lösungen und berücksichtigt dabei die wichtigsten Kaufkriterien von Kunden - insbesondere die Vorteile für das eigene Business, Effizienz und Datenverfügbarkeit.Im Benchmark haben sich Huawei OceanStor Dorado 18000 und 8000 mehrfach bewährt und neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit gesetzt. Die Speichersysteme nutzen die SmartMatrix-Full-Mesh-Architektur und sind aktuell die einzigen, die selbst dann einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleisten, wenn sieben von acht Controllern oder eines von zwei Controller-Gehäusen ausfallen. In Kombination mit dem intelligenten FlashLink®-Algorithmus ermöglichen die Systeme eine ultraschnelle Datei- und Blockspeicher-Performance über Controller, Gehäuse und SSDs hinweg.Konvergenz von SAN und NASUm die Speicherinfrastruktur von Rechenzentren benutzerfreundlich verwalten zu können, bieten OceanStor Dorado 18000 und 8000 mit SmartIDC ein Software-Tool, das Kund:innen dabei hilft, die Konfiguration und Performance von Speichersystemen, Hosts, Anwendungen und Disaster Recovery zu automatisieren und zu optimieren. Darüber hinaus lassen sich mit SmartVirtualization heterogene Speichersysteme integrieren und Datensilos vermeiden. Das vereinfacht die Speicherverwaltung, Datenmigrationen und Disaster Recovery zusätzlich. Noch wichtiger: Huawei OceanStor Dorado 18000 und 8000 ermöglichen die Konvergenz von SAN und NAS. Eine entscheidende Funktion, um hochwertige Services für diverse Workloads über ein einziges Gerät bereitzustellen.Schutz vor Ransomware-AttackenWie ein Großteil der Huawei OceanStor Dorado-Familie verfügen auch die Modelle 18000 und 8000 über integrierte Ransomware-Erkennung, sichere Snapshots und WORM-Funktionen, die - gemeinsam mit einer Isolationszone - Unternehmensnetzwerke durchgängig vor Ransomware-Attacken schützen. Die High-End-Speichersysteme bilden eine letzte Verteidigungslinie zum Schutz der Daten, sodass sich kein Unternehmen mehr vor Ransomware-Attacken fürchten muss.Der DCIG-Report zählt Huawei OceanStor Dorado All-Flash Storage bereits seit mehreren Jahren zu den besten High-End-Speicher-Arrays. Auch in Zukunft wird Huawei Innovationen im Bereich der Flash-Speicher weiter vorantreiben und an technologischen Neuheiten arbeiten. Das Ziel: Kund:innen aus Branchen wie Finanzen, Telekommunikation, Behörden, Fertigung und Gesundheitswesen zu helfen, von leistungsfähigem Flash-Speicher zu profitieren.Weitere Informationen zu Huawei OceanStor Dorado finden Sie auf https://e.huawei.com/de/products/storage/all-flash-storageMehr Infos zum DCIG-Report gibt es hier: https://e.huawei.com/en/material/enterprise/33ecc40712124a1db32ed0146505d9b4Informationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit rund 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt mehr als 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Pressekontakt (Enterprise) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Bing HaoE-Mail: Bing.Hao@huawei.comPressekontakt (Corporate) Huawei Technologies Deutschland GmbH:Patrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Deutschland Enterprise, übermittelt durch news aktuell