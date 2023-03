Huawei Intelligent Cloud-Network Solution erstellt eine digitale Grundlage für ultimative Erfahrung durch vereinfachte Netzwerke

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 veranstaltete Huawei seinen jährlichen IP Club Carnival, bei dem führende Analysten und Branchenexperten zusammenkamen, um die Zukunft von IP-Netzwerken zu erkunden. Auf dieser Veranstaltung tauchte Huawei in die neuesten Änderungen an Unternehmensserviceszenarien ein und präsentierte seine intelligente Cloud-Network Solution mit vier verbesserten Funktionen - vereinfachte Architektur, ultimatives Erlebnis, vereinfachter Betrieb und Wartung (O&M) sowie extreme Zuverlässigkeit, die die digitale Transformation für Unternehmen weiter beschleunigen.Laut Steven Zhao ist hybride Arbeit zur neuen Norm geworden und Videokonferenzen wurden als unverzichtbares Büro- und Produktionswerkzeug anerkannt. Im heutigen Internet macht der Videoverkehr mehr als 80 % des gesamten Datenverkehrs aus. Schätzungen zufolge werden bis 2025 90 % der Unternehmen, vor allem in der Fertigung und im Einzelhandel, ihre Dienste in der Cloud bereitstellen.Da der Umfang und die Komplexität der Netze stark zugenommen haben, haben 80 % der Unternehmen mit mehr als 20 O&M-Systemen zu kämpfen. Insbesondere Campusnetze, Wide Area Networks (WANs) und Data Center Networks (DCNs) sind in hohem Maße auf manuelle Wartung und Instandhaltung angewiesen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat Huawei seine intelligentes Cloud-Network Solution mit vier Hauptfunktionen vollständig aktualisiert: vereinfachte Architektur, ultimative Erfahrung, vereinfachte O&M und extreme Zuverlässigkeit.Für Campus-Netzwerke hat Huawei seine CloudCampus 3.0-Lösung vollständig aktualisiert und Vorzeigeprodukte vorgestellt, darunter den Flaggschiff-Core-Switch CloudEngine S16700 der nächsten Generation der Enterprise-Klasse und den branchenweit ersten Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T der Enterprise-Klasse. Außerdem stellte Huawei eine intelligente Videokonferenzsicherungslösung und eine EasyBranch-Lösung vor.Für Rechenzentrumsnetzwerke brachte Huawei die aktualisierte Easy CloudFabric-Lösung mit bahnbrechenden Software- und Hardwarelösungen auf den Markt. Insbesondere stellte Huawei den branchenweit ersten Switch für Rechenzentren vor, der für eine diversifizierte Rechenleistung entwickelt wurde – die CloudEngine 16800-X, die Kunden aus allen Branchen dabei helfen soll, sich auf das Zeitalter des diversifizierten Computings vorzubereiten. Zusammen mit einem Pionierkunden hat Huawei auch die branchenführende Netzwerklösung L3.5+ für autonomes Fahren im Rechenzentrum auf den Markt gebracht. Mit neuen Erweiterungen für einfache Entwicklung, Bereitstellung und Betriebs- und Wartungsfunktionen erreicht diese zukunftssichere Lösung eine hohe Konvergenz von Anwendungen und Netzwerken und schafft gleichzeitig die ultimative Erfahrung für Multi-Cloud- und heterogene Netzwerke.Für WANs hat Huawei Cloud-WANs mit seiner vollständig aktualisierten CloudWAN 3.0-Lösung neu definiert, die Netzwerke, Architekturen und Geräte vereinfacht. Huawei stellte außerdem die NetEngine 8000 F8 vor, einen konvergenten Multi-Service-Transport-Router. Mit herausragenden Merkmalen wie einem Netzwerk für alle und intelligenter Verkehrssteuerung ist dieses funktionsreiche Produkt ideal für Kunden, um die Kosten für den Netzwerkaufbau zu senken und gleichzeitig die Büro- und Betriebseffizienz zu verbessern.Die Angebote von Huawei für Datenkommunikationsnetzwerke dienen Kunden und Partnern aus verschiedenen Branchen in mehr als 170 Ländern und Regionen, darunter Fortune Global 500-Unternehmen. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin mit Partnern für offene Zusammenarbeit und kontinuierliche innovation zusammenarbeiten, tief in verschiedene Branchen eintauchen, die Wettbewerbsfähigkeit intelligenter Cloud-Netzwerke weiter verbessern und letztendlich einen Mehrwert für Kunden und die Branche insgesamt schaffen.hwebgcomms@huawei.comKontakt:hwebgcomms@huawei.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2013165/image_986294_40312744.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-intelligent-cloud-network-solution-erstellt-eine-digitale-grundlage-fur-ultimative-erfahrung-durch-vereinfachte-netzwerke-301761222.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell