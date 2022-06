Huawei Digital Power präsentiert auf dem Energiegipfel 2022 grüne Technologielösungen für ein kohlenstoffarmes Europa

Brüssel (ots/PRNewswire) -Eurelectric lud zu einem der wichtigsten Gipfeltreffen in Bezug auf die Erzeugung, Lieferung und Verteilung von Strom ein, dem Power Summit 2022, der am 15. und 16. Juni im Gare Maritime in Brüssel, Belgien, stattfand. Auf der Veranstaltung teilte Huawei Digital Power sein Engagement, mit Partnern und Kunden zusammenzuarbeiten, um die Energiewende in Europa zu beschleunigen, indem das Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien vorangetrieben, eine grüne IKT-Infrastruktur aufgebaut und die Elektrifizierung des Verkehrssektors gefördert wird.Der Power Summit 2022 brachte führende Vertreter des europäischen Energiesektors und politische Entscheidungsträger zusammen, um bahnbrechende digitale Lösungen zur Beschleunigung der Energiewende und Elektrifizierung zu erkunden.Durch die Integration von digitalen und leistungselektronischen Technologien und die Kombination von Informations- und Energieflüssen digitalisiert Huawei Digital Power mit seinen Produkten und Verwaltungsplattformen die Energiesysteme. Auf dem Gipfel stellte Huawei Digital Power drei Innovationen vor:- Huawei Digital Power hat völlig neue Smart-PV- und Energiespeicherlösungen für PV-Anlagen im Versorgungsmaßstab, Energiespeichersysteme, gewerbliche und industrielle Anwendungen, private Anwendungen und intelligente Mikronetze entwickelt. Durch das Angebot von sicheren und zuverlässigen Solarlösungen, die höhere Stromerträge erzeugen, verstärkt Huawei Digital Power seine Bemühungen, den Einsatz von Solarenergie als Mainstream-Energie zu beschleunigen und Industrien und Haushalten die Möglichkeit zu geben, von grünem Strom zu profitieren.- Huawei Digital Power bietet FusionCharge-Gleichstromladelösungen an, um die CO2-Reduktionsziele der EU zu unterstützen und entwickelt Anwendungen für die Elektrifizierung des Verkehrswesens, die für das Erreichen der Kohlenstoffneutralität von entscheidender Bedeutung ist. Digitale Technologien definieren das Fahr- und Sicherheitserlebnis der Verbraucher in Elektrofahrzeugen (EVs) neu.- Grüne IKT-Infrastruktur als Grundlage der digitalen Welt. Huawei Digital Power arbeitet an Rechenzentrumseinrichtungen der nächsten Generation, die nachhaltig, vereinfacht, autonom fahrend und zuverlässig sind. Außerdem hilft sie den Betreibern, kohlenstoffarme Netze aufzubauen. Eine umweltfreundliche, energieeffiziente, flexible, intelligente und automatisierte IKT-Infrastruktur wird ein Motor für die grüne digitale Wirtschaft sein.„Huawei Digital Power setzt sich für den Aufbau einer grünen Energieinfrastruktur ein, die grüne Netzwerkenergie, grüne Rechenzentren, grüne Energie überall und grünen Transport umfasst. Mit grüner Stromerzeugung, effizienter Stromnutzung und intelligenten Netzmanagementsystemen können wir in allen Szenarien einen niedrigen Kohlenstoffausstoß erreichen und aktiv zu den europäischen Zielen der Kohlenstoffneutralität beitragen. Wir glauben fest an die Technologie für eine bessere, grünere Zukunft", sagte Michel Fraisse, CTO & VP Huawei Digital Power Europe.Bis zum 31. Dezember 2021 hat Huawei Digital Power in Europa seinen Kunden geholfen, 84,2 Milliarden kWh Ökostrom zu erzeugen, 2,3 Milliarden kWh Strom einzusparen und die CO2-Emissionen um 23,8 Millionen Tonnen zu reduzieren, was der Pflanzung von 32 Millionen Bäumen entspricht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842109/image_1.jpgPressekontakt:Connie,wangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell