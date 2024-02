Huawei Culture Aktie: Das sieht interessant aus!

Auf Grundlage des Relative Strength-Index wird die Aktie von Dinglong Culture als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dinglong Culture-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was auf eine "schlechte" Empfehlung hinweist, sowie ein Wert für den RSI25 von 77,63, was ebenfalls auf eine "schlechte" Einstufung für diesen Zeitraum hindeutet. Damit ergibt sich insgesamt das Ranking "schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die Dinglong Culture derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,4 CNH, womit der Kurs der Aktie (1,66 CNH) um -30,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,32 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -28,45 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "schlecht".

In den letzten Wochen wurde bei Dinglong Culture eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Diese Veränderung des Stimmungsbildes erfolgt, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Dinglong Culture in diesem Punkt negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Dies wird mit einer "neutralen" Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält Dinglong Culture daher für dieses Kriterium insgesamt ein "schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Dinglong Culture in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "schlecht".