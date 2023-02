Huawei mit 10 neuen 5G-Lösungen auf dem MWC Barcelona 2023

Barcelona (ots) -Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 in Barcelona stellt Huawei zehn neue energieeffiziente und leistungsstarke drahtlose Netzwerkprodukte und -lösungen vor. Dabei stehen die Steigerung von Leistung und Energieeffizienz im Mittelpunkt.Die rasante Entwicklung von 5G wird die Entwicklung aller Frequenzbänder hin zu 5G vorantreiben. Um Betreibern dabei zu helfen, den Wert jedes Bandes zu maximieren und die Netzwerkkapazitäten in mehreren Dimensionen kontinuierlich zu verbessern, stellt Huawei auf dem MWC in Barcelona, der vom 27. Februar bis 2. März stattfindet, zehn neue drahtlose Produkte und Lösungen vor. Diese bieten nicht nur hohe Leistungsfähigkeit, sondern sie sind auch einfacher zu betreiben, zu warten (vereinfachte O&M) und zu installieren. Auch in puncto Energieeffizienz gehen die neuen Produkte keine Kompromisse ein. Ihre Fähigkeit, sich mit den Anforderungen der Benutzer:innen weiterzuentwickeln, sorgt für ein hohes Maß an Zukunftssicherheit. Die Produkte und Lösungen im Überblick:#1 Upgrade der MetaAAU (Active Antenna Processing Unit) mit ELAA (Extremely Large Antenna Array) für niedrigsten Energieverbrauch und optimale Energieeffizienz. Durch die Kombination moderner Soft- und Hardware, wie beispielsweise der großen Antennengruppe (ELAA) und dem AHR-Algorithmus (AHR- Adaptive High Resolution), kann die neue, mit ELAA aufgerüstete MetaAAU eine große Abdeckung mit optimaler Energieeffizienz und einem extrem niedrigen Stromverbrauch bei geringer Last erreichen. Im Vergleich zu konventionellen AAUs bietet die aktualisierte MetaAAU die gleiche Abdeckung mit 50 Prozent weniger Stromverbrauch, der Stromverbrauch sinkt im Leerlauf sogar auf weniger als 10W.#2 MetaAAU mit der branchenweit größten Bandbreite von 800 MHz ist ein einziges Modul für die vereinfachte Bereitstellung des gesamten C-Bands. Die Meta BladeAAU verfügt über die branchenweit aktuell höchste Integration: Eine einzige Antenne ermöglicht die optimale Konfiguration aller Sub-6-GHz-Bänder. Die 800-MHz-MetaAAU von Huawei bietet die branchenweit größte Bandbreite für diskrete Spektrumszenarien. Dank technologischer Durchbrüche bei Ultrabreitband-HF-Modulen, Leistungsverstärkung und Algorithmen kann die Ultrabreitband-MetaAAU das gesamte C-Band abdecken und ermöglicht so eine vereinfachte Bereitstellung von 3400 MHz bis 3800 MHz sowie künftig auch von 3800 MHz bis 4200 MHz.Die Huawei Meta BladeAAU eignet sich für Standorte mit begrenztem Platz für die Antenneninstallation, indem sie Meta- und Blade-Technologien integriert. Mit dem Meta BladeAAU können alle Sub-6-GHz-Bänder auf einem einzigen Mast installiert werden. Sein aktiver Teil wurde auf MetaAAU aufgerüstet, um eine optimale Energieeffizienz und Leistung für TDD-Bänder zu erreichen, während sein passiver Teil auf 2L8H aufgerüstet wurde, um bei Bedarf eine optimale Konfiguration für Sub-3-GHz-Bänder zu unterstützen.#3 Die mit zwölf Kilogramm leichteste M-MIMO-Makro-Basisstation der Branche: Dank kontinuierlicher Weiterentwicklungen in der M-MIMO-Systemtechnik (MIMO - Multiple Input, Multiple Output) wiegt das neue 32T32R M-MIMO-Modul für Makro-Basisstationen nur 12 kg. Es ist nicht nur hochleistungsfähig, sondern weist auch das branchenweit leichteste Design auf, was bedeutet, dass es von nur einer Person installiert und mit einer Hand getragen werden kann. Dies trägt dazu bei, die Effizienz des Netzaufbaus für die Betreiber zu erhöhen.#4 Ultrabreitband 4T4R RRU mit dem branchenweit niedrigsten Stromverbrauch: Die Ultrabreitband-FDD-RRU-Serie (Frequency Division Duplexing - Remote Radio Unit) weist durchgehend den branchenweit niedrigsten Stromverbrauch auf. Die Ultrabreitband-4T4R-Remote-Radio-Unit (RRU) ist mit moderner Hardware und neuen Algorithmen ausgestattet und unterstützt die vereinfachte Bereitstellung aller FDD-Bänder sowie Funkzugangstechnologien (RATs) bei gleichzeitiger Senkung des Energieverbrauchs um 20 Prozent. Im Hinblick auf Software-Upgrades verfügt die RRU über eine integrierte PIM-Interferenzunterdrückungstechnologie und SingleCell, um die vom Benutzer wahrgenommene Edge-Rate um 20 Prozent zu verbessern.#5 Ultrabreitband 8T8R RRU, der herausragende Leistungsträger der Branche: Dank der hochpräzisen, für FDD-Bänder entwickelten, 5G New Radio Beamforming-Technologie, kann die Ultrabreitband 8T8R RRU gleichzeitig die Netzkapazität und -abdeckung erhöhen und so die Leistung um 40 Prozent verbessern. In Szenarien mit mittlerer und hoher Auslastung ermöglicht die Power-Boosting-Technologie eine 100-prozentige dynamische Leistungsaufteilung zwischen Trägern und RATs, wodurch die gleiche Leistung bei 30 Prozent geringerem Stromverbrauch erzielt wird. In Szenarien mit geringer Last unterstützt Power-Adapting die bedarfsgerechte Energieplanung, um einen gleichwertigen Basisstromverbrauch für 8T8R- und 4T4R-RRUs zu erreichen.#6 Das branchenweit einzigartige kommerzielle FDD-M-MIMO in großem Maßstab. FDD M-MIMO von Huawei ist weltweit weit verbreitet, da es die Kapazität um das Fünffache steigern kann. Der neu eingeführte FDD-BladeAAU ist eine Kombination aus FDD-M-MIMO und fortschrittlicher transparenter Antennentechnologie. Er erreicht eine optimale Abdeckung im Sub-3-GHz-Bereich und ultimative Kapazität bei gleichzeitiger Unterstützung der einpoligen Bereitstellung.#7 LampSite 5.0 bietet die branchenweit höchste Integration: LampSite 5.0 von Huawei unterstützt die Kombination von TDD+FDD-Multiband und Multi-RAT. Sein hochintegriertes Design reduziert Gewicht und Volumen um 25 Prozent und den Stromverbrauch am Standort um 40 Prozent. Mit Hilfe des einzigartigen verteilten M-MIMO-Systems lässt sich die Netzwerkkapazität um das Vierfache erhöht, wodurch ein allgegenwärtiges Gigabit-Erlebnis erreicht wird. Es hat sich zur ersten Wahl für Szenarien wie Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufszentren entwickelt.#8 Signal Direct Injection Feeding (SDIF) ist eine einzigartige fortschrittliche Antennentechnologie von Huawei. Sie spart eine große Anzahl von Zuleitungen und Kabeln ein, verbessert die Amplituden- und Phasenpräzision und reduziert den Impedanzverlust erheblich, wodurch die HF-Effizienz der Antenne insgesamt gesteigert wird. Die SDIF-Technologie von Huawei wurde für alle Antennenszenarien und -serien entwickelt, um band- und regionsspezifische Konfigurationsanforderungen zu erfüllen und die Energieeffizienz aller Bänder um 20 Prozent zu steigern.#9 MAGICSwave der nächsten Generation: Die neuen 2T-Produkte, die konventionelle Bänder (mit 800 MHz Bandbreite) unterstützen, ermöglichen die Aggregation von mehr Trägern. Die neuen 2T-Produkte mit E-Band-Unterstützung bieten eine Kapazität von 25 Gbit/s. Und dank höherer Sendeleistung und intelligenter Beam-Tracking-Antennen ist ihre Übertragungsdistanz um 50 Prozent länger als bei den besten Produkten der Branche.#10 IntelligentRAN: Huawei Intelligent RAN (Radio Access Network) bringt Intelligenz in das Funkzugangsnetz und bietet drei Hauptfunktionen: iPowerstar, iHashband und iFaultcare. Die Ergebnisse von Live-Netzwerktests haben gezeigt, dass iPowerstar den Energiespareffekt im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen verdoppelt, während iHashband die Nutzererfahrung um 30 Prozent verbessert und iFaultcare die Effizienz der Fehlerbehebung um 40 Prozent erhöht. IntelligentRAN wird verschiedene intelligente Anwendungen für mehr Szenarien bereitstellen und eine tiefgreifende Zusammenarbeit zwischen allen Bändern und Szenarien ermöglichen.Die zehn neuen Lösungen von Huawei sollen Mobilfunkbetreibern dabei helfen, alle Bänder durch mehrere einzigartige Innovationen auf 5G umzustellen und den Nutzer:innen das ultimative mobile Netzwerkerlebnis zu bieten. Mit Blick auf die Zukunft ist die Entwicklung weiterer innovativer Lösungen gemeinsam mit globalen Kunden geplant.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 197.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.PressekontaktPatrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell