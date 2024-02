Huationg Global Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Huationg Global-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Huationg Global weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Huationg Global.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Huationg Global-Aktie mit 0.147 SGD derzeit 2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +5 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich konnte Huationg Global in den letzten 12 Monaten eine Performance von 73,93 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -9,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +82,99 Prozent für Huationg Global. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Huationg Global mit 82,43 Prozent über dem Durchschnittswert von -8,51 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Huationg Global festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde. Insgesamt ergibt sich somit auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung für Huationg Global.