Huatai Securities Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das dabei hilft einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Huatai Securities wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 62,89 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 64,53, auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche konnte Huatai Securities in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,52 Prozent verzeichnen, während der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 1,52 Prozent hatte. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Huatai Securities. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Huatai Securities-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die Huatai Securities-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating für den RSI und dem Sentiment, sowie einem "Gut"-Rating im Branchenvergleich und einem "Schlecht"-Rating in der technischen Analyse bewertet.