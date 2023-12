Huatai Securities Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Huatai Securities hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 10,42 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche von 4,65 Prozent in den letzten 12 Monaten hat Huatai Securities mit 5,76 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Huatai Securities bei 13,77 CNH und ist damit -9,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -7,27 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Stimmungen und Diskussionen im Internet wurde bei Huatai Securities eine starke langfristige Aktivität gemessen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 75,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Huatai Securities auf Basis dieser Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.